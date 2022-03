Calle Halfvarssons fråga inför de nya stafetterna

Mixedstafetter har varit en naturlig del i många andra sporter sedan länge - men inte inom längdåkningen.

Men efter flera år av önskemål från bland annat åkarna själva bestämde sig Internationella skidförbundet för att göra ett försök i år.

Mer exakt: Den här söndagen i Falun med både en längre stafett över 4x5 kilometer och en sprintstafett.

Varje nation får ställa upp med två lag.

Inga världscuppoäng delas ut

Men allt sker i formen av ett test. Inga världscuppoäng delas ut till åkarna som deltar - vilket annars är fallet vid vanliga stafetter. Allt sker dessutom dagen efter att världscupen formellt avslutats.

Hur mycket allvar är det här egentligen för er?

– Du menar om alla kommer hit bakis på söndagsmorgonen, säger Calle Halfvarsson.

Tja, lite kanske.

– Ja...jag har själv haft tanken själv på om det går att åka bakis, säger Halfvarsson innan han brister ut i ett skratt.

Sedan fortsätter 32-åringen:

– Nä, allvarligt talat så tror jag de flesta bara tycker att det är kul med en helt ny grej. Och då taggar man i gång.

Calle Halfvarsson: ”Häftig grej”

Halfvarsson fortsätter:

– Och man ska inte döma ut något på förhand. Det här blir säkert häftigt grej.

Skidstjärnan från Sågmyra har prickat formen till världscupfinalen. Under lördagens distanslopp tog han sin första pallplats på över fyra år. Men till Halfvarssons förtret blir det inget stort firande i Falun.

– Jag är ju sugen på att hitta på något kul i kväll, men det är en dag i morgon också.

Det är inte aktuellt att kasta in handduken i morgon så du kan gå all in i kväll?

– Man vet aldrig! Vi får se om jag kommer till start.

Calle Halfvarsson är iallfall uttagen i Sveriges förstalag i sprintstafetten tillsammans med Jonna Sundling. I andralaget åker Oskar Svensson och Johanna Hagström.

I den långa stafetten ställer Sverige upp med Ebba Andersson, William Poromaa, Jens Burman och Frida Karlsson i förstalaget. I andralaget åker Charlotte Kalla, Eric Rosjö, Björn Sandström och Moa Olsson.

