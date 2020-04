Beskedet: OS-hjälten slutar: ”Känns märkligt”

Det är ett av Norges tyngsta namn som nu väljer att tacka för sig.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har varit på pallen i världscupen 43 gånger om – och så sent som i vintras knäckte hon Therese Johaug på 10 kilometer klassiskt och vann den femte etappen av Tour de ski.

I mästerskapssammanhang har hon tagit OS-guld i stafett (2018) och har dessutom två stafettguld från VM (2015 och 2017). 2007 lyckades hon även vinna VM-guld i sprint.

Men nu är karriären alltså över.

– Just har jag fler drömmar i livet som läkare än i livet som längdskidåkare, så jag känner att det är dags att sätta punkt, säger Astrid Uhrenholdt Jacobsen som pluggar till läkare och har fått hoppa in och jobba under coronakrisen.

Därför slutar Jacobsen

Hon fortsätter:

– Det känns märkligt. Det har varit märkligt att ta de här telefonsamtalen nu och berätta för de närmaste om mitt beslut. Men det känns också bra. Jag känner att jag är lyckligt lottad som har något att luta mig mot nu, kursen framåt är utstakad.

När NRK frågar henne vad anledningen till beslutet är så svarar Jacobsen:

– Det är svårt att sätta fingret på en enda orsak, men sammanfattningsvis kan man säga att jag är lite för mätt för att jag ska få ut något konstruktivt av att åka en säsong till. Jag känner att jag är väldigt stolt över säsongen som jag har bakom mig, att jag fick ut det jag kunde då, och att jag verkligen hävdade mig i min sista säsong som aktiv.

Flera andra längdåkare har också valt att avsluta karriären inför nästa säsong. Några av dem är Teodor Peterson, Magdalena Pajala, Eirik Brandsdal och Katja Visnar.