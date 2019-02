Ber om ursäkt: ”Hela Sverige hatar mig”

De svarta rubrikerna avlöste varandra efter att NRK:s humorprogram ”Helt Ramm” släppte musikvideon ”Who the fuck is Norway” under tisdag kväll.

Anledningen? Den var minst sagt kontroversiell.

Calle Halfvarsson sjöng låten ihop med den tidigare landslagsåkaren Robin Bryntesson, som nu jobbar för NRK. Och han var ångerfull när SportExpressen träffade honom i samband med träningen på VM-stadion under onsdagen.

– Jag vill bara be om ursäkt till de som tog illa vid sig av videon. Jag ångrar det, förklarade Calle Halfvarsson.

”Sorry, Sverige och Norge!”

Under onsdag kväll hade programmet till slut premiär. Och i avsnittet berättar Robin Bryntesson om de häftiga reaktionerna.

– Hela Sverige hatar mig, säger Bryntesson.

– Calle Halfvarsson har ju fått ta skit från Norge i tio år. Nu skulle han få igen.

LÄGGER SIG PLATT. Robin Bryntesson ber om ursäkt efter musikvideon med Calle Halfvarsson. Foto: NRK.

Robin Bryntesson valde också att – bokstavligen – lägga sig platt under programmet.

– Reaktionerna har varit många och vi får ju bara erkänna att det här kanske var över gränsen, vi tar kritiken på största allvar, säger Nicolay Ramm som är programledare i ”Helt Ramm”.

– Nu har vi lagt oss platta. Sorry, Sverige och Norge!

I programmet framför Ramm och Bryntesson också en ny version av låten som är överdrivet nedtonad.

