Avslöjar sanningen om hemliga festlivet

Sveriges VM i Planica slog alla tidigare rekord. Den svenska truppen tog med sig tolv medaljer hem, varav fyra guld.

Sista kvällen på mästerskapet festade Sverige till det på sitt hotell. Men efteråt ville inte åkarna dela med sig av några detaljer om vad som hänt.

– Jag får nypa mig i skinnet för att inte säga något om Jens Burman. Det var något i hästväg, sa Frida Karlsson .

– Nu försöker ni fiska här. Men det som hände där får vara en hemlighet än så länge. Men det var en rolig kväll, svarade Burman.

Johaugs fester efter karriären

Den svenska VM-truppen är i gott sällskap.

När Therese Johaug, som slutade efter förra säsongen, helt plötsligt hade en hel sommar där träningspass inte styrde vardagen blev det fokus på annat.

Den norska skiddrottningen delade i sociala medier med sig av bilder från festivaler och festande på Ibiza.

Dessutom fick hon en överraskningsfest i Oslo där bland annat Charlotte Kalla närvarade.

– Det var stök, berättade Kalla i podcasten Värvet.

”Får välja sina tillfällen”

Så stämmer bilden att vinteridrottare håller sig ifrån festande under karriären?

– Det stämmer till viss del, men det beror på vem man frågar. Till störst del tror jag det är mycket på nivån ”vilket slags godis ska jag äta för att optimera mig” och vissa är kanske mer att de laddar upp med en öl kvällen innan, säger Lovisa Modig.

Modig kallades in sent till den svenska landslagstruppen som under den gångna helgen tävlade i Falun. Hon fick ställa in sina helgplaner som, precis som för ett år sedan, bestod av att dricka öl och köra skoter i Norrbotten.

– Jag är absolut den som undrar vilket godis jag kan äta, haha. Nej, jag är livsnjutare. Hundra procent skulle jag säga, säger hon.

Sprintstjärnan Maja Dahlqvist medger att det händer att även hon festar till det ibland.

– Det gör vi allihopa. Sedan får man välja sina tillfällen. Man hänger inte på krogen bland folk.

Är det något tabu att prata om?

– Det tror jag inte är några problem. Vi är bara människor. Skidåkning är en del av vårt liv men inte hela vårt liv, vad vi gör vid sidan av är inte så mycket vi pratar om. Vi kanske inte vill dela med oss av allt, säger hon.

