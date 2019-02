”Är det värsta – kan folk inte bara glömma det?”

Tord Asle Gjerdalen har lämnat över till Petter Northug och Anders Södergren till Marcus Hellner. Sistasträckan på stafetten på VM i Holmenkollen blir en uppgörelse mellan de två rivalerna Northug och Hellner, där norrmannen är strået vassare.

Northug glider över mållinjen 1,3 sekunder före Hellner och i glädjeyran vänder han sig till tv-kameran och skriker:

– Kung Carl Gustaf, can you hear me? Björn Borg, Ingemar Stenmark. You guys took a hell of a beat today.

Citatet är en blinkning till när den norska fotbollskommentatorn Björge Lillelien efter att Norge slagit England med 2-1 1981. Lillelien utbrast då i extas:

”Lord Nelson, Lord Beaverbrook, sir Winston Churchill, sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper Lady Diana.. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me?”

Northugs utspel blev med ens ett klassiskt skidögonblick i såväl Norge som Sverige.

Petter Northug om skammen: ”Kan nästan inte skaffa barn”

Northug, som nu har lagt skidkarriären på hyllan och är nybliven expert i tv-kanalen TV2, berättar att han till en början var väldigt nöjd med piken till den svenska kungen.

– Jag vet inte hur jag kom på den, det var en blandning av irritation och glädje, säger han.

Men när han tittar tillbaka på klippet i dag så är det skam som den forne norske skidkungen känner.

– Det gör ont att se den i dag. Det är förfärligt, jag kan nästan inte skaffa barn, säger han.

Men det är ett helt annat uttalande som Petter Northug blir mest påmind om så här i efterhand. Efter att en blott 21-årig Northug spurtat ner Sverige och Ryssland i stafetten under Sapporo-VM 2007.

– Som att möta barn! Så enkelt! De hade inte en chans! skrek norrmannen när han kramades om av sina lagkamrater i målfållan.

– Det är det värsta. Det hänger över mig än i dag, säger Petter Northug till TV2.

– Kan folk inte bara glömma det? De ropar ”barneskirenn”. Folk släpper det inte. Det är ju tolv år sedan.

