NEW YORK. Han hade just vunnit sin tredje raka titel under Bulls-dynastin.

Då mördades Michael Jordans pappa under mystiska omständigheter, och stjärnans liv förändrades totalt.

”Air Jordan” lämnade basketen för att spela baseboll, sporten hans pappa älskade.

Men en konflikt fick honom att vända tillbaka – och ta Bulls till nya höjder.