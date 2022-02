Skandalstjärnans tårar i Super Bowl-triumfen

Vinter-OS i all ära (…), men i natt stannade USA upp, och det var inte för curlingen.

Nej, vi snackar så klart megaevenemanget Super Bowl. Uppåt 120 miljoner tv-tittare, tv-reklamspottar för 65 miljoner kronor per halvminut, en nybyggd arena för över 50 miljarder (!) kronor och så vidare – allt är störst, pressen är som starkast och nerverna som spändast.

Under natten mot måndag möttes favoriten Los Angeles Rams och utmanaren Cincinnati Bengals på Sofi Stadium, inför 70 000 åskådare där namn som Jay-Z, LeBron James, Jennifer Lopez, Ben Affleck och Charlize Theron märktes.

Rams offensiva stjärna Odell Beckham Jr, som kom till Los Angeles under säsongen, öppnade starkt och stod för matchens första touchdown med sex minuter kvar av första quartern. Men i andra skadade han vänster knä och tvingades gå av planen och kom aldrig tillbaka till matchen.

Men Rams klarade sig bra ändå – till slut.

Rysarvändningen i Super Bowl

Bengals, som ledde efter tredje, såg ut att ha goda chanser att ta sin första Super Bowl någonsin, men orkade inte stå emot när Rams offensiva maskinera pushade på.

De sista minuterna blev en klassisk nagelbitare där Los Angeles malde ner Bengalsförsvaret och fick in fjärde quarterns första touchdown med 1:25 kvar – och tog tillbaka ledningen när man gick upp till 23–20.

Bengals orkade inte svara och siffrorna stod sig.

Quarterbackmatchen – alltid en av de stora snackisarna på Super Bowl – mellan Rams rutinerade Matthew Stafford och Bengals underbarn Joe Burrow gick till Stafford.

Stafford fick otroligt bra utdelning tillsammans med wide receivern Cooper Kupp, som stod för dubbla touchdown, inklusive

– Jag vet inte jag har sett några bättre än Matthew Stafford och Cooper Kupp, säger experten Cris Collinsworth i amerikanska tv-sändningen.

Los Angeles Rams-hjältens hyllning

Quarterbacken Stafford var rörd i tv-sändningen direkt efter matchen.

– Jag är så stolt över det här laget, det är så många som förtjänar det här. Det har varit tufft och de har ett tufft lag, men vi klarade av det. Vi jobbar för varandra varenda dag, säger Stafford – och han hyllar också sin mottagare Cooper Kupp:

– Det är hårt jobb. Han gjorde otroliga insatser, det är det han gör. Det var en otroligt bra match, säger Stafford.

– Det är ett slut som är värdigt Hollywood, säger NFL-bossen Roger Gooddell i samband med utdelningen av Vince Lombardi-trofén.

Wide receivern Cooper Kupp hade svårt att samla sig när han stod på podiet ute på planen efter avgörandet.

– Det känns så bra... Jag är så tacksam, jag vet inte vad jag ska säga, säger Cooper Kupp när bucklan delades ut.

Cooper Kupp utsågs till matchens mest värdefulla spelare.

Skadade Beckham Jr har varit en rubrikernas man under hela sin NFL-karriär. Han kom in i ligan med New York Giants men efter en rad kontroverser hamnade han i stället i Cleveland Browns, innan han alltså dök upp i Rams i höstas.

På bilder efter matchen syntes den skadade Beckham Jr i överdragströja när han kramade om lagkamraten Von Miller med tårar i ögonen.

Faktoider från Super Bowl x Det var bara andra gången under Super Bowls 56-åriga historia ett lag spelade på hemmaplan (ja, ska man vara petnoga var Bengals hemmalag på papperet, men matchen var ju i Los Angeles). Spelplats bestäms flera år i förväg, beroende på vilka arenor som är nya och fräna (men man får inte arrangera Super Bowl första säsongen en arena är öppen, på grund av risken för eventuella barnsjukdomar – sånt får inte störa Super Bowl!). Förra gången? Det var i fjol, i Tampa Bay. x Rams har vunnit en Super Bowl tidigare, 1999, men då som St Louis Rams. Laget flyttade tillbaka till Los Angeles 2016, efter två decennier i Missouri. Visa mer

LÄS MER: Eminem trotsade förbud i showen