Det är äntligen i gång.

Mästerskapet som en gång för alla är tänkt att förändra synen på damfotboll världen över. Mästerskapet som redan sålt ut nära en miljon åskådarbiljetter. Mästerskapet som beräknas att kommer att ses av nära miljarden tv-tittare.

Hur allt startade?

Tja, med både en del bottenlös sunkig skit - och en del himlastormande underhållning.

Eländet stod naturligtvis männen för.

Den omvalde Fifa-presidenten Gianni Infantino hann knappt hålla sitt tal med bland annat orden ”Ingen pratar om skandaler längre. Ingen pratar om korruption längre” innan det small.

Ahmad Ahmad. Foto: BILDBYRÅN/REUTERS

In på ett lyxhotell här i Paris stormade en fransk antikorruptionsstyrka och grep Infantinos afrikanske vicepresident Ahmad Ahmad - anklagad för såväl korruption som sexuella trakasserier.

Allt skulle vara enbart skrattretande om det inte var så sorgligt.

Och för de som möjligen trodde att smutsiga Fifa tvättat sig ren (någon?) efter skandalorkanen 2015 är det bara att inse fakta:

Lorten är kvar. Och det är på männen den sitter.

Samtidigt i en annan del av Paris, i en annan del av fotbollsvärlden satt jag och 45 000 till och njöt av allt fotboll borde handla om.

VM-premiären mellan Frankrike och Sydkorea var slutsåld den länge. Redan tre timmar före avspark fick jag kryssa mellan tusentals förväntansfulla supportrar, alla med breda leenden på läpparna.

Under matchen log de inte bara längre. De vrålade av ren eufori.

Och varför inte?

Superstjärnorna levererade ju.

✔ Amandine Henry stod för hela det makalösa förspelet till 1-0.

✔ Eugenie Le Sommer var den som tryckte in bollen ribba in.

✔ Wendie Renard skallade mäktigt in 2-0 och pricknickade sedan in 3-0.

...och så avslutade Amandine Henry själv hela kalaset med sin utsökta 4-0-projektil.



Det mest fascinerande i sammanhanget var att borde ha varit ett par-tre franska mål till. Fransyskorna var överallt, speciellt i första halvlek när man hela tiden skapade chanser mot en motståndare mest känd för sitt idiotsäkra försvar.

Frankrike har sina stora profiler i spelare som Henry, Le Sommer och Renard. Men mon dieu - de har så otroligt mycket mer. Ett helt komplett lag. Ett lag som speciellt offensivt kan nå till nivåer där inget landslag tidigare befunnit sig.

Frankrike var min guldfavorit före mästerskapet. Och efter att ha sett detta finns det inget i världen som kan få mig att ändra på det tipset.

Det är bara att luta sig tillbaka och njuta av den franska showen.

Ända fram till finaljublet den 7 juli.

* * *

Till sist. Hemmanationen fick sin drömstart, men inte bara det: Hela detta VM fick en premiär som var 90 minuter ren propaganda för damfotboll.

Perfekt.

För det står ju så mycket på spel. Så mycket mer än bara gyllene medaljer. Skyltfönstret har aldrig varit mer välputsat, de som kikar in har aldrig varit fler - och den fotboll de får se har aldrig varit bättre.

Eller för att tala klarspråk: Fortsätter VM så här behöver ingen längre ifrågasätta damfotbollens värde. Då återstår bara att radera ut resterna av de orättvisorna som finns där ute.

Jo, de är fortfarande många.

Men aldrig har en helt annan fotbollsvärld känts närmare än just denna kväll.

