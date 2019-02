Lördagen i Seefeld innebär också första distansloppen i VM. Mer exakt skiathlon för såväl herrar som damer.

Herrloppet lär bli en rysare.

Där finns vindsnabbe Kläbo, bufflige Ustjugov, maskinen Sundby, roboten Bolsjunov, lurifaxen Iversen - och ytterligare ett gäng sylvassa åkare som alla kan vinna.

Spänningen på damsidan?

Not so much.

Inget, absolut inget, talar för något annat än att norskan Therese Johaug kommer att defilera hem guldet.

Johaug har inte bara vunnit elva raka distanslopp mot sylvasst motstånd - hon har dessutom gjort det med 34 sekunder i genomsnittlig segermarginal.

Över halvminuten!

Landslagskompisen Astrid Jacobsen beskrev det exakta läget i Otepää för några veckor sedan med orden: ”Vi andra är ju bara statister”.

Så kommer denna molniga morgon i Seefeld. Norska landslaget har kallat till presskonferens inför lördagens lopp.

Therese Johaug sätter sig längst till höger på podiet. Tämligen omgående kommer en fråga om superstjärnans egna förväntningar på sitt första internationella mästerskap på fyra år.

– Min dröm är att få åka hem härifrån med en individuell VM-medalj, säger alltså 30-åringen.

Men nej, det är det ju inte.

Att Johaug skulle vara nöjd med ett ynka brons känns lika trovärdigt som att jag skulle drömma om att få gå ner under minimilön efter nästa utvecklingssamtal med min chef.

Jag är heller inte direkt ensam om att tvivla på sanningshalten i Therese Johaugs ord.

– Det är bluff, säger Ernst A Lersveen, tungt profilerad skidreporter på norska TV2.

– Jag tror inte hon är nöjd med ens ett guld. Det där handlar bara om att ta ner förväntningarna på sig själv, säger Magnus Ingesson, svensk damtränare.

– Men för hennes egna mentala tillstånd så är det smart det hon gör, säger John Rasmussen, skidreporter på norska Dagbladet.

Möjligt.

Men jag önskar verkligen att vi slapp lyssna till dessa dimridåer. Att fler vågade tala klarspråk. I stället för detta.

För det här känns ju mest bara larvigt.

Vi vet ju alla att du kommer att lämna Seefeld med Österrikes halva guldreserv i bagaget, Therese.

* * *

Till sist. Bara för ett par dagar sedan kändes det här tämligen glasklart:

Sveriges två säkraste medaljhopp i VM är Maja Dahlqvist och Ebba Andersson.

Så kom torsdagen när Dahlqvist kraschade.

Så kom fredagen när en krasslig Andersson meddelade att hon tvingas stå över skiathlonloppet.

Trist?

Mycket.

Men de domedagsrubriker som direkt började antyda att VM var kört, över och Sverige är på väg mot totalfiasko ger jag inte mycket för.

Ebba Andersson på tisdagens pressträff i Seefeld. Foto: BILDBYRÅN

Läget är snarare så här:

Med eller utan Ebba Andersson har Sverige solklara medaljchanser i varenda ett av de fem damlopp som återstår. Alla prognoser talar dessutom för att Andersson faktiskt är startklar redan på tisdag.

Så jag tycker nog vi ska ta ett kollektivt djupt andetag. Vänta med ödessymfonierna. Inse att VM fortfarande är fullt av blågula möjligheter.

Själv stormtrivs jag faktiskt här nere i regnet.

