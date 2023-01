Tack för att du gick i pension, Therese

Tour de ski har lämnat snön och höjden i de schweiziska Alperna och nu hamnat i....ja, jag vet inte riktigt vad.

I går var det 16 grader varmt och sol här på stadion. I dag ösregn från första till sista stavtag. Det finns inte en naturligt skapad snöflinga på flera mils omkrets. Den slinga av konstsnö som Frida Karlsson & Co tävlar på här är någon slags mix av en skridskobana (på morgonen) och sörjan i en frozen margarita (efter lunch).

Läge för klimatskräck?

Oh ja.

Bra tävlingsförhållanden?

Oh nej.

Och vi som älskar den här lilla sporten ska alla vara djupt oroliga. Varför någon knatte i Oberstdorf ska tycka att det är en bra idé att vilja satsa på längdåkning känns som en gåta. Den 3 januari går det ju faktiskt fortfarande finemang att spela fotboll på gröna gräsmattor här bland bergen.

Det är ärligt talat rätt otäckt att se det här med egna ögon.

Men the show must go on. Det tävlades här i dag, det kommer att tävlas här i morgon och jag förväntar mig inget annat än kraschkavalkad, kaos och upprörda åkare efter den jaktstarten.

Men samtidigt: Än en gång kommer det att bli hur spännande som helst att följa ett lopp i damernas världscup.

Det är nämligen en helt ny tidsålder vi lever i nu - och vi väl kan kalla den e.Tj. Och den här tiden efter Therese Johaug är nämligen något helt annorlunda. Om någon tvivlar är det bara att kika på resultatlistorna från de distanslopp som hittills åkts i världscupen.

Åtta lopp - med fem olika segrare.

Eller också kan vi ju bara snegla på totalställningen i Tour de ski inför den fjärde etappen . Bara 20 sekunder skiljer mellan de tre i toppen; Frida Karlsson, Tiril Udnes Weng, och Anne Kjersti Kalvå.

Det är drama. Det är oförutsägbart. Det är helt underbart kittlande.

Med andra ord: Allt blev faktiskt mycket festligare när du valde ett annat liv, Johaug.

– Precis! Det håller jag med om, säger Maja Dahlqvist.

Den svenska sprintvirtuosen stannar till efter målgången i tisdagens millopp. Dyblöt, besviken på sin egen dag - men som vanligt alltid lika intressant att lyssna till.

– Alltså, det är ju typ så att man har glömt att hon inte är med längre. Det är helt sjukt vad fort det gick, säger 28-åringen.

Det där tomrummet blev inte så stort?

– Nä, vi pratade om det här i laget för nån vecka sedan. Att gud, vi har ju inte tänkt alls på hon är borta.

Maja Dahlqvist torkar bort lite regndroppar från pannan innan hon fortsätter:

– Fast det hade ju varit lite kul om hon varit med. För det känns ju som att väldigt många höjt sig den här säsongen.

Du menar att Johaug kanske inte dominerat längre?

– Nä, jag tror inte det.

Om Dahlqvist har rätt i det får vi förstås aldrig veta. Däremot vet alla här i Oberstdorf att Frida Karlsson nu sakta men säkert utkristalliserats som favoriten till att vinna Tour de ski och därmed närmare en miljon spänn.

Frida Karlsson kan redan under onsdagens jaktstart koppla ett urstarkt grepp runt den där pengapåsen med ännu en seger. Men, som sagt, den här säsongen vet man faktiskt aldrig på förhand riktigt vad som väntar.

Det känns faktiskt förtvivlat skönt.

* * *

Till sist. Något oväntat blev ändå Therese Johaug den här dagens stora vinnare. Norskan har ju tidigare öppet berättat om sin oro för att det inte alls var självklart att hon skulle kunna bli gravid efter ett liv när hon pressat sin kropp så hårt.

Men nu vet vi. Det gick alldeles utmärkt. Och tack och lov för det.

Så grattis, Therese. Ingen seger är ju faktiskt större än detta.

