Det är några minuter efter målgång i herrarnas masstart över 15 kilometer häruppe bland de schweiziska bergen.

En efter en passerar åkarna förbi i intervjuzonen, stannar till - och börjar muttra:

– I dag handlade allting bara om att inte bryta stavar och skidor, säger finske nationalikonen Iivo Niskanen.

– Det var som brottning och boxning och alla möjliga sporter som inte har med skidor att göra, säger Björn Sandström.

– En sån här bana skulle behöva var 15 meter bred för att alla skulle få plats i ett sånt här lopp, säger Calle Halfvarsson.

– Det smällde stavar hit och dit. Det här går ju inte. Fis måste tänka till, säger Jens Burman.

Burman har förstås helt rätt. Men sorry, det betyder inte ett smack.

Det Fis som Jens Burman nämner är alltså Internationella skidförbundet. Det är en organisation man kan säga ganska mycket om, men absolut inte att det är en organisation gillar att lyssna på de som borde veta bäst.

I flera år har världscupåkarna klagat öppet över masstarterna under Tour de ski som vanligtvis avgjorts i Oberstdorf.

– Alla åkare hatar det. Det är det farligaste loppet av alla, vi åkare måste få känna sig säkra när vi åker ett världscuplopp, sa åkarnas representant Martti Jylhä inför förra årets Tour de ski.

Det brydde sig inte Fis ett smack om.

Den här gången slipper åkarna masstarten i Obersdorf, den tyska orten har avsagt sig tävlingen och rustar i stället för nästa vinters VM.

Men i stället brakade allt lös redan på årets första etapp i Lenzerheide. Stök, bök, frustration och något som i mångt och mycket hade väldigt lite med skidåkning på världsnivå att göra.

Egentligen är ju allt hyfsat enkelt: För att genomföra en masstart på den här nivån måste det finnas en bana som håller måttet.

Det gjorde den inte i Lenzerheide. Inte här heller.

Men det spelar ingen roll. The Fis-show must go on.

Det här är bara ett exempel på Fis-bossarnas kroniska tondövhet. Ett lika aktuellt exempel är beskedet om hur sista etappen på Tour de ski nu ska avgöras.

Den läckra jaktstart som fascinerat tv-tittarna i 13 år är utbytt mot en masstart. Det Perfekta Slutet med hela tourens totalvinnare först uppför backen är utbytt mot...ja vad då?

Ren idioti.

Nu lär flämtande åkare ligga där i utpumpade högar efter mållinjen och inte ha en aning om hur deras Tour de ski egentligen slutade.

Inte bara åkarna - det blir samma sak för oss som tittar på. Först måste ju sekunder räknas hit och dit innan någon lär våga sträcka upp en näve i luften.

Jag har inte hört en enda åkare säga att de tycker det här en kalasidé. Däremot har varenda åkare jag pratat med ifrågasatt ändringen.

Kanske är jag naiv, men i min värld borde Charlotte Kalla, Iivo Niskanen, Therese Johaug och de andra åkarnas åsikter få betyda något i deras egen lilla idrott.

I stället pratar de för döva öron.

Det är inte bara sorgligt. Det är obegripligt.

* * *

Till sist. Redan första dagen sa Stina Nilsson adjö till Tour de ski, Charlotte Kalla sa med all sannolikhet adjö till toppstriden och allt kändes plötsligt rätt dystert.

Men kvar står en 22-åring från Sollefteå med rak rygg, läkt knä och en makalös kapacitet. Och tack gode Gud för att du kom tillbaka så fort, Ebba Andersson

Det är du som är vårt hopp nu.

Visst, Therese Johaug vann ändå med hyfsad marginal. Men ändå inte större än jag inte kan sluta undra vad som hänt om Andersson & Johaug startat sida vid sida.

Det får vi aldrig veta.

Men vi vet i alla fall att Ebba Andersson är tillbaka.

Och det kan faktiskt rädda hela Tour de ski för Sverige.

