Bilden av ett haveri som skrämmer mig

På en parkering mitt i ett industriområde ringlar sig en lång kö mot en liten plåtbarack med två öppna fönster.

Det mörkt. Kyligt. Och högst deprimerande.

Det är här åkarna i Tour de ski tillbringar sin nyårsaftons kväll. Alla måste de ta ett covidtest för att få åka vidare till avslutningen i Italien.

Det går så där.

Inne i baracken råder nämligen kaos. Fyra unga tyskar med högst bristande språkkunskaper försöker förklara att hela datasystemet havererat, att alla måste än en gång fylla de personuppgifter man redan gjort digitalt - men nu med papper och penna.

– I don't understand, säger japanska veteranen Masako Ishida när hon kommer fram till fönstret i baracken.

– Then you have problem! BIG PROBLEM! blir det skrikande svaret från en av filurerna i röran där inne.

Jo, vi journalister står i samma kö. Den går extremt långsamt. Delvis beroende på att de fyra killarna då och då stänger ner verksamheten helt i 10 minuter för att ta en rökpaus.

Testsäkerheten? Obefintlig. Ingen bryr sig om att kolla pass eller annan id, i praktiken kunde jag ha gjort testet under Johannes Hösflot Kläbos namn.

Det tar nån timme innan allt är avklarat och vi fått ett papper med våra testresultat.

Eller...nähä?...de har visst glömt att fylla i om testet var positivt eller negativt för en av oss.

– Sorry, säger en kille och bockar snabbt i rutan för ”negativ” utan att sannolikt ha en susning om det stämmer.

Man vill bara skratta åt eländet. Men nej, det går ju inte – för det här är ju faktiskt blodigt allvar.

Norges längdchef Espen Bjervig står där på parkeringen och bara skakar på huvudet. Det visar sig att alla hans åkare fått fel datum på sina tester – vilket gör att de inte gäller när italienska gränsen ska passeras.

– Det här är ju helt galet, säger Bjervig.

Tidigare samma kväll har den svenska truppen fått byta hotell i panik efter att det konstaterats covidfall hos en norsk journalist på samma hotell.

Även hotellet är ett skämt ur smittsynpunkt. Det är gigantiskt, det är fullbokat – och alla gäster rör sig på samma utrymmen som åkarna. Och petar runt i samma buffé när det är dags för mat.

Låt mig säga så här: Det är ett mindre mirakel att Ebba Andersson & resten av gänget klarat sig från att bli smittade.

Men egentligen är jag inte speciellt överraskad. Under hela pandemin har jag bevakat idrottsevenemang på plats och ofta häpnat över hur ihåliga alla så kallade covid-bubblor varit.

Det låter alltid otroligt genomarbetat inför avresan. Du får fylla i ett oräkneligt antal formulär, du tar covidtester för tusentals kronor – men väl på plats bryr sig ingen ens om att få se resultaten.

Tour de ski är inget undantag.

Därför är jag också rätt orolig för det som väntar.

Runt om i idrottsvärlden har de senaste månaderna covidbubblorna spruckit snabbare än de där såpbubblorna jag blåste i väg som barn.

Junior-VM i hockey för herrar är ett exempel. U18-VM för damer ett annat. NHL ett tredje. Premier league ett fjärde. Och just nu lyser min mobil upp med en pushnotis om att Leo Messi testat positivt i PSG.

Nej, idrotten klarar verkligen inte av det här.

Och bara en månad bort väntar det största evenemanget av dem alla: OS.

Möjligen är det en brutal, kompromisslös, diktatur som är en perfekt arrangör under en pandemi. Kina kan bestämma sig för ungefär vilka regler som helst utan att någon säger emot.

Men jag är långtifrån säker på att ens Kina lyckas. Och precis som i fallet sommar-OS i Tokyo tycker jag det enda rätta beslutet varit att flytta fram mästerskapet ett år.

Men icke, så blir det förstås inte.

Här nere i Italien återstår det två tävlingsdagar av Tour de ski. Och jo, det finns väldigt mycket som är spännande.

Som svaret på frågan om vem som vinner damklassen.

Och som svaret på frågan om alla åkare hinner upp på Alpe Cermis utan att någon testat positivt.

