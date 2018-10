Varje natt LA Galaxy ska spela ställer jag klockan. Det är inte alltid jag vaknar men jag vill verkligen göra allt för att följa Zlatan Ibrahimovic sista steg på fotbollsplanerna. Snart sitter vi här och ojar oss över att det är slut.

Mina döttrar är redan trötta på det intensiva tjatet om ”Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna”. De känner honom annars främst från reklamerna och ropar stolt och glatt på mig när han dyker upp i rutan. - Det är inte DET DÄR som är den riktiga Zlatan, försöker jag lite för högljutt förklara men det slår oftast fel.

Slutet är nära.

I går pillade jag dit ett par tandpetare i ögonen för att palla med bortamatchen mot Minnesota som Zlatan spelade trots konstgräs och lång resa. Han har annars valt bort det artificiella gräset i Staterna för att spara på knät. Nu gällde matchen dock liv eller död för Galaxys säsong och då accepterar Zlatan så klart inga snedsteg.

Föga förvånande banade han väg för segern genom att knoppa in 1-0 och nu har Galaxy slutspelet i egna händer inför den sista seriematchen mot Houston på StubHub Center i södra Los Angeles.

Ni ställer väl klockan för att se matchen?

Matchen spelas nu på söndag klockan 21:30 så man behöver inte ens ställa klockan. Ni känner väl pirret? Annars är ni sjuka i huvudet.

Sedan då? När den här första säsongen är slut vad händer då?

Svaret finns så klart bara i Zlatans huvud men mer och mer, detta i takt med att hans steg blir lättare och lättare, känner jag att han faktiskt har en sista resa till Europa som fotbollsspelare i sig. Motståndet må vara mediokert i MLS men 22 mål och 6 assist på 23 starter är inget man bara viftar bort. Och jag säger ju det, steget, timingen, ja allt börjar se riktigt bra ut. När MLS går i dvala över vintern måste väl samtidigt varumärket leva vidare, bortom tv-jippon och pucksläpp i NHL menar jag.

Italien är det familjeromantiska spåret som aldrig dör. Milan har dock två ”nior” i truppen och även om Zlatan på något sätt alltid är välkommen till Milanello känns den sportsliga ekvationen lite för komplicerad. Napoli har en plats och behöver klass för att utmana Juventus, men vill The Ibrahimovics. verkligen bo i Neapel? Väldigt tveksamt va? Manchester United-kapitlet avslutades i och med den tidiga återkomsten och vägen till Manchester känns på tok för snårig och fylld av hinder. Så vilket lag i världstoppen behöver Zlatans tjänster mest?

Zlatan spelar i Real Madrid i januari

För mig är det glasklart: Real Madrid.

Marängerna går tungt i ligaspelet och lider av måltorka. Benzema levererar inte och Bale är oftast skadad. Lopetegui ser av allt att döma vara på väg bort och det råder kris i klubben. Real Madrid kommer behöva värva stort i sommar men fram tills dess släpper inga toppklubbar några nyckelspelare. För en klubb som Real Madrid är det mer eller mindre omöjligt att värva spelare som går rätt in i laget under januarifönstret. Uppgifterna från Spanien om ett stort intresse från Real Madrid att värva Zlatan är med andra ord fullt rimliga.

Om Zlatan vill finns marängerna där. Det är en "perfect match" och jag säger det nu; se det hända.

The show must go on. Via en måstematch mot Houston hela vägen till den spanska huvudstaden.

I januari spelar Zlatan i Real Madrid.