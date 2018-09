Alla som har spelat fotboll har varit med om dem; matcherna då motståndarna dominerar från start- till slutvissla, då den egna prestationen är smått förnedrande usel men en spelare i laget får godkänt; målvakten.

Exakt den typen av match fick vi uppleva på Santiago Bernabeu i kväll när semifinalisten Roma kom till Madrid.

Någon kallade det för ett europeiskt huvudstadsderby, men det kanske är att tänja på derbybegreppet en smula. Stort var det hursomhelst och på förhand kittlade det och kändes i alla fall en smula spännande.

***

Roma kom med två pinnar på de senaste tre ligamatcherna, utan självförtroende men framför allt utan några av de viktigaste spelarna från den förra säsongen. Kapten Daniele De Rossi hade försökt att hålla ihop gruppen och ingjuta självförtroende i laget inför matchen:

- Jag tror vi har en stor prestation i oss, sa han med tryck i rösten, men han övertygade inte mig.

***

Nåja, när Roma tidigt backade hem i knät på Olsen visste man vartåt det barkade.

Under inledningen av matchen tändes dock det gulröda hoppet av ett par klassräddningar av svensken.

Det har ju diskuterats huruvida Olsen har vad som krävs för att vakta Roma-kassen under de senaste veckorna. Någon har lyft hans begränsade teknik med fötterna. Jag själv har ifrågasatt hans mentala styrka efter den personliga silenzio stampan under landslagssamlingen.

I Rom har man dissekerat precis allt; höga skott, låga skott, timing i utrusningar, you name it. Ersätter man Brasiliens förstemålvakt blir det så, inte minst i en så stor klubb som Roma.

Den första halvleken i Madrid stängde dock de flesta diskussioner. Olsen räddade lågt på friläge, akrobatiskt när Ramos nickade och agerade säkert i boxen.

Ändå kom Real-målen.

Tre stycken nätrassel bakom Olsen och helt ärligt så är den här starten från Roma en av de sämre jag kan minnas i modern tid.

Coach Eusebio Di Francesco lär få en tuff vecka.

***

Desto fler ryggdunkningar kommer gå till Olsen.

Il numero uno kan sträcka på sig.

Olsen räddade det han skulle plus lite till och i morgon när de italienska tidningarna ska ge sin dom åt spelarna är jag säker på att vår svenska landslagsmålvakt kommer få högst betyg av alla.

Det är ett stort steg i rätt riktning, inte bara för Olsen individuellt, inte bara kul för att han är vår landsman och vaktar vårt svenska mål i mästerskap, utan jag menar framför allt för alla romanisti och klubben.

Roma behöver trygghet och den måste komma bakifrån.

För någon kanske det låter som en överdrift men med tanke på de senaste veckornas målvaktsfokus i Rom och prestationen på Bernabeu är jag säker på att Olsen vann många hjärtan i Rom i kväll.

