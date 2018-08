Jag ställer alltid klockan en timme innan matchstart. Det är då allt börjar i och med att startelvorna blir officiella. Ofta finns det en eller ett par frågetecken i varje lag, sällan ser vi en total revolution. Men när Atalanta, som spelar kvalretur mot FC Köpenhamn på torsdag, offentliggjorde sin elva var det många som satte kvällsgrappan i halsen. Halva laget var utbytt. Atalanta B skulle alltså möta Roma, på stadio Olimpico. Galenskap av Gasperini? Så kändes det i alla fall.

I Rom hade det varit en känslosam dag eftersom publikfavoriten Kevin Strootman hade blivit såld till Marseille. Trots seger och många positiva svar i premiären var det inga lugna nerver som befolkade Curva Sud. Det är det i och för sig sällan. Det de inte visste var att de skulle få uppleva en thriller där nerver och känslor skulle sättas på prov. Efter en sprakande italiensk fotbollshelg väntade ytterligare en match som flörtade med alla fotbollsromantiker som minns svunna tider då allt var möjligt. För så kändes det i lördags, i går och i kväll.

Utanför bubblan för Olsen

Mitt i hetluften står Robin Olsen. Med ett nytt språk att lära, en stad att lära känna, en ny kultur att ta in och ett nytt lag och leda från mållinjen. Hur hanterar man det bäst?

Jag tillåter mig att gissa att Olsen omedvetet är helt ovetandes om allt som händer runt honom i hans nya vardag. Bubblan han lever i är nog bara någon meter större än målområdet han förväntas äga. Det där med att han har ersatt en av världens bästa målvakter, som givetvis alla romanisti vet har hållit nollan i Liverpools tre inledande matcher, är bortom målområdet. Utanför bubblan. Precis som den skepsis som Roma-supportrarna har känt och för all del känner när de ser honom mellan stolparna.

Strootman-nerverna kom tillbaka

När Javier Pastore vackert klackade in 1-0 redan i den andra minuten kändes det som att Roma hade en tom autostrada mellan sig och segern. Gasperini och hans spektakulära Atalanta hade dock andra planer. Med sina reserver beordrade han full patte, total energitämning, all in så att säga i den första halvleken. Han är ensam om att ha det modet Gasperini. Jag vågar säga att ingen tränare i Italien under 2000-talet har skapat en sådan respektlöshet i ett lag som ”Gasp” i Atalanta. En dryg halvtimme senare hade Bergamos stolthet inte bara vänt men även – fullt rättvist – också gjort 3-1. Nör halvtidsvisslan kom Strootman-nerverna tillbaka och fyllde en av Italiens hetaste kurvor. Busvisslingarna ekade – och jag påminner om att vi är i den andra omgången.

Atalanta orkade inte

För Robin Olsen var det så klart en mardrömshalvlek. Han kan inte lastas för något av målen, men eftersom man minns Alisson och hans mirakel förra säsongen uppstår ändå missnöje och således kommer han fortsätta stå under supportrarnas och lokalmedias kritiska lupp.

I den andra halvleken orkade inte Atalanta. Det hade man förstått. Roma kom tillbaka och lyckades till slut kvittera, ja faktiskt vaska fram ett par monsterchanser för att knipa alla tre poäng, men det slutade med ett rättvist kryss till slut. För Olsen däremot fortsätter prövotiden i Roma. Varje steg, varje upphopp, varje inspark kommer att granskas. Jag hoppas bara att han lyckas stanna inne i sin bubbla för där ute i Rom-natten blåser det snålt och det gillras förrädiska fällor.