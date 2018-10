Inför den här Champions League-kvällen såg jag fram emot något slags eldprov för de italienska lagen. Juventus vann i Manchester och Roma planenligt hemma mot CSKA Moskva i tisdags. På förhand inte helt osannolika resultat. Det "intressanta" som har legat och bubblat, varit lite på gång, med den smått schizofrena italienska satsningen de senaste åren skulle antingen kunna skjutas ner eller bekräftas.

Inter reste till Barcelona, Napoli till Paris.

Den långa historien kan de flesta. Ekonomiska stålbad, Napoli som efter Maradonas dagar föll hela vägen ner i helvetet men som återuppstod i Serie A för 10 år sedan och som nu befinner sig i paradiset. Inter och och Napoli symboliserar väldigt mycket den italienska ligan 2018. Napoli med den gamla italienska "self made" presidenten och Inter med asiatiska ägare. Vad är egentligen att föredra? Vad vill supportrarna? Här delar sig Italien för det finns de i Milano som saknar Moratti samtidigt som stora delar av den högljudda delen av supporterskaran i Neapel kräver president De Laurentis avgång.

SItuationen är svår att förstå

Just situationen i Neapel är väldigt svår att förstå som neutral. De Laurentis har tagit klubben från amatörnivå till den absoluta toppen av europeisk klubbfotboll på drygt tio år. Han må stoppa pengar i egen ficka, satsa för lite och prata för mycket men varför inte zooma ut två sekunder och njut av resultaten? Ikväll åkte Napoli till Paris med en före detta Empoli-back, en mittback från Genk, en hånad Arsenal-målvakt och ett par Real Madrid-ratade spelare till - som ettor i Champions Leagues tuffaste grupp. De ställdes mot mäktiga Paris Saint-Germain som köpte Neapels kelgris Cavani för en förmögenhet. PSG som bland experterna alltid är utmanaren i CL men som aldrig lyckas ta sig förbi kvartsfinalen. Mbappé, Neymar, you name it.

Stjärnlaget skulle så klart bara göra processen kort med den kaxiga uppstickaren från Neapel.

Det blev inte riktigt så. Eller tvärtom om vi ska vara ärliga. Napoli ägde den första halvleken. Lorenzo Insigne som tidigare alltid har utgått från en kant har skolats om till en klassisk italiensk tia.

De skrämde livet ur PSG

Det är Ancelottis stora tränargärning så här långt. Efter Roberto Baggios avsked från fotbollen har Italien aldrig varit närmare en så kallad "fantasista" likt Baggio som Insigne är i dag. Att Napolis ledningsmål var just en chip av Insigne, sonen av Neapel, kom inte som en chock. Att PSG sedan kvitterade, att Napoli tog ledningen igen men att Di Maria såg till att matchen slutade oavgjort på stopptid är vad det är. Från den här kvällen tar jag med mig att Inter fortfarande har en del att jobba på för att verkligen vara tillbaka, men framför allt Napolis prestation. För tio år sedan var de nykomlingar i Serie A.

Idag skrämde de livet ur Paris Saint-Germain.

Se fler höjdpunkter på viafree.se – och matcherna LIVE eller 48 timmar i efterhand på viaplay.se