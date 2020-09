Unisont hyllad av en hel fotbollsvärld. Alla förstår att detta Milan, utan Zlatan, skulle vara ett mediokert lag på jakt efter en sjätteplats. Ja alla, utom en tysk.

Bara Atalanta har en bättre poängskörd under kalenderåret 2020 i Italien. Zlatan kom in i januari och ni kan resten. Under sommaren spelade Stefano Polis lag en fotboll man inte sett i rossoneri göra sedan Max Allegris tidiga dagar i klubben.

Uträknade, ja till och med hånade spelare spelade plötsligt sin bästa fotboll i karriären. Milan flög och inför säsongen är vi många som ser de utmana i toppen.

En viktig strategi inför premiären har varit att säkra upp kontinuiteten. Inlånade spelare har köpts loss så det var en bekant startelva som mönstrades mot Bologna.

En annan nyckelstrategi för sportchef Paolo Maldini har varit att satsa på unga spelare. När så hela Italiens kelgris Sandro Tonali valde klubben i sitt hjärta fick man också den mest spännande mittfältaren i landet.

Valde mellan tysken och svensken

Det finns några få undantag i detta unga Milan där Zlatan står för den mesta av erfarenheten. Han är som Madonnan på domkyrkan, ett helgon som vakar över laget, en symbol för alla supportrar att tillbedja.

Nu sitter vi ju faktiskt med facit, vi vet exakt vad det här laget hade för potential utan svensken, så man behöver inte ens argumentera för hans storhet. Han är den perfekta lagpappan som leder på planen och i omklädningsrummet.

Ena stunden stjärna och bomber, andra coach och motivator. Runt Zlatan lyfter spelarna till nya nivåer.

Trots allt detta var Milan alltså på väg att gå bort sig helt inför säsongen. Allt var klappat och klart med tysken Ralf Rangnick som ny sportchef/tränare. Han skulle få alla nycklar och han hade planen klar för hur han skulle bygga framtidens Milan.

Problemet var bara att han på en punkt hade glömt vem som faktiskt är viktigast i klubben just nu. Det blev ingen Rangnick och när han berättade om det var han tydlig: Han hade helt enkelt ingen plats för Zlatan Ibrahimovic. Det var tysken eller svensken och Milan valde blågult.

Det är bara att gratulera

Zlatan Ibrahimovic inledde målskyttet mot Bologna i slutet av den första halvleken. Bevakad av två Bologna-försvarare spände han musklerna och flög en halv meter över marken.

Pannan perfekt på bollen och han hade varit inblandad i 15 av Milans 16 senaste mål. I den andra halvleken satte han 2-0 på straff och resan mot över 20 mål och en topplacering för Milan den här säsongen var inledd.

Lätt i kroppen, potent i luften, blicken av stål. Man kan skratta och avfärda hans snack om att ålder bara är en siffra men helt ärligt ser jag inga tecken överhuvudtaget på att den här karriären är på väg att ta slut.

Det gör nog ingen annan heller. Förutom tysken då. Ralf Rangnick såg ingen plats för Zlatan i ”hans” Milan! Haha, vilket skojare! Det är bara att gratulera alla rossoneri.