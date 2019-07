Med Europaspöket bortjagat och ständigt ökande intäkter får man verkligen passionerat älska den italienska fotbollskulturen, den tekniska spanska fotbollen eller vara fullständigt galen om man förespråkar franskt eller tyskt framför Premier League.

”Vilken liga är bäst-debatten” må vara lite trött, men det känns ändå rätt att slå fast det: Världens bästa liga har äntligen kommit ikapp sig själv.

För sedan pengarna verkligen började göra den engelska fotbollen rikare än övriga toppligor, har kompetensen i ledningarna saknats för att man skulle börja se skillnad på fotbollsplanerna. Länge höll man fast vid traditionell engelsk strategi och behöll sin status, mycket tack vare det ständiga inflödet av stjärnor.

Det var dock först när man började köpa in kompetens på de tunga posterna i klubbarna som Premier League verkligen började röra på sig. I dag är det få engelsmän i nyckelpositioner – och tur är väl det. Kanske kan Frank Lampard väcka lite hopp i sin återkomst till Chelsea, vi får se. Med pengar kommer man dock långt och England är många spelares slutdestinationer.

Premier League startar nu om efter en sommar präglad av kapprustning på en helt ny nivå. Med obegränsade tillgångar på flera håll krävs dock noggrann och långsiktig planering. Sedan utländskt kapital revolutionerade den engelska fotbollen har Abramovitj-satsningar blivit svårare. Manchester City kan mycket väl vara den sista klubben att köpa sig en topposition. Sedan måste man också ge City att man satsat på rätt hästar, att Pep Guardiolas ankomst distanserade klubben från stadskonkurrenten och att de inte bara köpt sig upp i hierarkin.

På den andra sidan har Liverpools framgångar bekräftat hur viktigt det är att öppna plånboken för att vinna titlar. Ta bara Arsenal, som håller hårt i sina kulor, som motexempel: Klubben kommer förmodligen aldrig kunna ta upp kampen i den absoluta toppen igen utan att anstränga ekonomin ytterligare.

Tottenham kanske någon tar som exempel, eller för all del Leicesters osannolika ligaseger i närtid. Visst, men det är också exceptionella undantag. Det går att nå framgång kortsiktigt, det går att som Wolverhampton ta sig upp till en prestigefylld övre halvan-position på kort tid – men synar man varje projekt så finner man också sportslig kompetens bortom det normala.

I vilket skick är Salah?

Känslan när Premier League står runt dörren är, trots viss förutsägbarhet i de olika klubbsegmenten, mousserande från topp till tå. Själv sitter jag med de sista besluten innan jag spikar truppen inför den här säsongens Fantasy Premier League. Jag kan avslöja att Teemu Pukki, som smällde in 29 baljor för Norwich i Championship förra säsongen, är där. Den 29-årige finländaren blir förbannat rolig att följa! Victor Nilsson Lindelöf är också med, såklart. Han har gått från klarhet till klarhet och vuxit ut till en nyckelspelare under Ole Gunnar Solskjaer. Och på tal om norrmannen, finns det någon objektiv som inleder säsongen med tro på honom?

Annars är det som vanligt tuffa beslut att ta när de stora pengarna ska spenderas på de absoluta världsspelarna. Många kommer sakna Eden Hazard och brottas med ”Kun” Agueros prislapp i takt med att kroppen knappast blir yngre. Håller han ytterligare ett år?

Kan kollegan Kevin de Bruyne äntligen få vara skadefri över 38 omgångar?

I vilket skick kommer Mohamed Salah tillbaka efter en sommar där han varit hårt matchad i de afrikanska mästerskapen som spelats i ökenvärme?

Jag blickar såklart också mot Graham Potters Brighton som hittills präglats av Dunks och Duffys styre från backlinjen men som nu ska flyga även offensivt.

Drömmen är ju att hitta nästa storspelare, årets genombrott, före alla andra, och det gäller att förutom ungdomar ha koll på nyförvärven från de andra ligorna. Det sägs till exempel att Spurs nyförvärv från Lyon, Tanguy Ndombele, redan fått en sång tillägnad sig. Kan han frälsa sin publik och ta Tottenham ett steg närmare en prestigefylld titel?

En övergång som många glömmer – men som jag vill flagga för – är Marco Silva, tidigare coach i Watford, som nu ska ta Evertons satsning ytterligare ett steg.

Det finns så otroligt många små ”nuggets” när man börjar rota runt i klubbarna, och det är ju just det som gör den här perioden så fantastisk. Visst kommer Liverpool och City vara där uppe och nykomlingarna Sheffield United och Norwich förmodligen parkera i botten. So what? Vi kommer att få vissa teser bekräftade som vanligt, men också överraskningar.

En sak är säker: När vi summerar säsongen i maj 2020 kommer det ha hänt saker som ingen kunde förutse. Där har ni pirrets källa. Den ständigt runda bollen.

En sommar i dvala är över. Nu kickstartar vi världens bästa liga!