Kräver leverans direkt – ingen som gullar runt

I somras var Dejan Kulusevski en intressant svensk talang i den italienska fotbollen som visserligen hade gjort tidig a-lagsdebut, men för den breda fotbollspubliken trots allt hyfsat okänd. Snacket gick om en ung BP-skolad tekniker som tidigt hade tagit steget till Atalanta för att maximera utvecklingen.

Vi var ett gäng som hade sett honom visa upp sina skills i slutet på den förra säsongen, men det stannade också där, vid ”intressant”. När Atalanta satsade mot en Champions League-höst fanns inte Kulusevski med i tränare Gasperinis planer så han lånades ut till Parma. Sedan tog det fart, mamma mia, som det tog fart.

Vad var det egentligen som hände under hösten? Vad var det vi såg i den korsbeprydda Parma-tröjan!?

Det är sällsynt att se en ung spelare få ett så kraftfullt och intensivt genombrott som Kulusevskis. Okej att det ibland anländer något underbarn från Sydamerika, eller för all del kommer fram spelare som man anade något stort väldigt snabbt kring (ex Tonali i Brescia), men det här? Att han dessutom är svensk, fostrad i BP:s fina akademi sedan ung ålder, gör ju inte saken mindre mäktig. Närmare en halv miljard kronor säger trovärdiga källor i Italien att Juventus kommer betala till Atalanta. Det blir i sådana fall klubbens dyraste försäljning någonsin. 19-åringen kommer tjäna närmare 25 miljoner kronor, netto per år.

Om man inte förstått Kulusevskis storhet så kan man luta sig mot siffrorna. Italiens bästa sportsliga ledning har bestämt att han är värd de här pengarna. Av alla unga spelare i hela världen väljer Pavel Nedved och sportchef Fabio Paratici att lägga kulorna på just den här killen från Vällingby.

Det kommer så klart att bli en mycket hårdare konkurrens och kraven kommer vara betydligt tuffare. Hans nye tränare Maurizio Sarri är heller inte en typ som gullar runt med spelare. Han kräver leverans direkt, annars blir man förpassad till bänken. Fråga bara Cristiano Ronaldo.

Ingen vet om Kulusevski är redo för den här uppgiften. Kommer han lånas ut? Kanske. Den enda som sitter på svaren är han själv. Det är upp till honom att ta sig an den här enorma utmaningen. Det är upp till honom att visa att han ska starta ute till höger i Italiens överlägset bästa lag det senaste decenniet. Det är bara Kulusevski själv som kan påverka sin egen framtid i ett av världens bästa lag.

Personligen tror jag inte att Juventus vill låna ut en spelare man köpt för en halv miljard. Han ska in i truppen, Sarri vill ha alternativ även om det just nu redan finns spelare på positionen.

Det är klart att man gärna vill se en spelare som Kulusevski spela fotboll och inte sitta på bänken eller hamna i någon oändlig lånekarusell, men vi får inte glömma att det är Juventus vi pratar om: en mycket välorganiserad klubb med en tydlig plan för sina spelarinvesteringar. Och vem är jag, eller du, att veta bättre än Juventus eller för all del Kulusevski själv?

Nej, detta är bara för häftigt. Med ett halvår till EM har Janne Andersson redan sitt trumfkort klart. Tänk att vi under hela Zlatan Ibrahimovics karriär har upprepat att vi skulle njuta av varje stund för vi minsann aldrig skulle få uppleva något liknande igen under vår livsstil. Nu ska vi inte sätta för stor press på Kulusevski som fortfarande inte har gjort något mer än att ha fått hela Italien att prata om honom, men det är klart att möjligheterna finns.

Dejan Kulusevski till Juventus hörni! Smaka på det!