Har det inte varit hälsenan har det varit vaden har det varit knät eller någonting annat. Zlatan Ibrahimovic kom hem till Europa igen för att visa att han fortfarande kan göra skillnad, och budskapet gick med all önskvärd tydlighet fram. Tillsammans med den sportsliga ledningen och tränaren Stefano Pioli kan han med gott samvete ta åt sig äran för den transformering som Milan har genomgått under de nu två år som han tillhört klubben. Från elfteplats och misär till Scudettostrid och Champions League. Från bottenlöst mörker till slagkraft. Från hopplöshet till framtidstro.

Det är ett helt annat Milan i dag, men också en helt annan Zlatan.

■■■

Två år har gått fort. Och i takt med att tiden har sprungit i väg har Zlatans fysik bromsat in. Matcherna han missat har varit många, timmarna som lagts på att försöka få diverse motstridiga kroppsdelar att samarbeta med hans huvud ännu fler. När det stod klart att han skulle missa EM en kvart efter landslagsåterkomsten kändes det mest som ett gupp i vägen. När han knappt ens tränade med laget under VM-playoffet började det på riktigt kännas som början på ett slut. Och när han efter 20 minuter på San Siro återigen tvingas in i en fas av rehabilitering börjar det bli allt svårare att hitta argument för att den här karriären ska fortsätta förlängas.

Man måste må bra, återkommer han hela tiden själv till. Och som bäst mår han på planen, när han kan bidra där och inte bara vid sidan av. Han trivs i rollen som ledare och pådrivare, men så länge han är aktiv måste han kunna vara aktiv.

Minuterna efter att det stod klart att Sverige inte når VM i vinter ville han inte överhuvudtaget prata om vad som tar slut när och var. Men någonting utstrålade ändå jag försökte men det gick inte, jag försöker men det går inte.

■■■

Under förra säsongen, för all del så sent som i höstas, fanns det fortfarande avgörande moment i de matcher han lyckades skrapa ihop mellan skadorna. Men det var längesedan vi fick se det nu. Det säger sig självt att det är svårt att prestera på den nivån när man inte är hundra procent, kanske särskilt när man är 40 år gammal i en sport som det för bara en liten stund sedan var ögonbrynshöjande att ens bli 35 i. Men när ska hundra bli hundra igen då? Finns hundra fortfarande? Eller är det 80 som är hundra nu? 70? Ännu mindre?

Det finns två titlar kvar för Milan att försöka vinna den här säsongen. Det är svårt men inte omöjligt att vinna åtminstone en av dem. Det är också svårt men inte omöjligt att i dagsläget se Zlatan vara avgörande på vägen. Skulle de ändå ta en av dem är det ett perfekt slut på en av de bästa böcker man läst, skulle de inte göra det är berättelsen ändå tillräckligt bra för att sätta punkt för där.