Vilka ska kunna stoppa Manchester City nu…?

Boxing day var ett gäng uppskjutna matcher och fem minuter gammal när Manchester City gjorde sitt första mål. Nio minuter senare var det dags igen, sedan hann det gå ytterligare sju och fyra minuter innan det var 4-0 på tavlan och det är vid det här laget inte bara upp till Leicester utan även alla andra i ligan att ställa sig frågan hur man ska kunna och vem som ska klara av att stoppa Manchester City. När de släpper in tre mål på tio minuter i andra halvlek är det mer ett resultat av tillfälligt dåligt fokus snarare än någonting att oroa sig för (även om det ska poängteras hur patetiskt dåligt försvarsspelet var mer än en gång under den perioden), och innan matchen är slut har de gjort både sitt femte och sjätte för eftermiddagen.

När resten av ligan kämpar med sjuka spelare och uppskjutna matcher som ska försöka knöas in i schemat någon gång efter årsskiftet kan Pep Guardiola utan att ens behöva rycka på axlarna straffa tongivande spelare genom att sätta dem på bänken och ändå styra segertåget vidare in mot det nya året. Att andra lag ansågs vara större favoriter än dem för ett par månader sedan kanske aldrig var så verkligt som man trodde, och det är bara Arsenal som är lika imponerande just nu.

* * *

Före detta lagkaptenen Pierre-Emerick Aubameyang har fortfarande inte setts till sedan han lämnade landet och kom sent till en träning för ett par veckor sedan. Ett sådant drama som det skapat för Mikel Arteta och för klubben i stort hade kunnat skaka om och bli förödande, men formen just nu är den bästa de visat upp hittills under säsongen. Utöver West Ham är det förvisso inga topplag man mött de senaste fyra omgångarna, men att göra 14 mål och bara släppa in ett är likväl både tacksamt och ett styrkebesked när det fruktansvärda uppdraget att stöka av tre omgångar inom loppet av en vecka har dundrat i gång.

Efter den horribla inledningen på säsongen där allt såg beckmörkt ut har Arteta lyckats få styr på ett lag som just nu är enat och fullt av formstarka spelare. Att man förlorat stort mot nästan alla de övriga storlagen och kanske kommer att göra det även under andra halvan av säsongen är i sammanhanget inte särskilt viktigt, det det är ingen som väntar sig att Arsenal ska ha någonting med toppen att göra i år ändå. Där var det viktigare för Chelsea att inte fortsätta tappa.

* * *

Men knappt en halvtimme in i mötet med Aston Villa, efter två raka kryss styr Reece James in en boll i eget mål och ger motståndarna ledningen. Chelsea har svårt att omvandla bollinnehav till något slags övertag överhuvudtaget och omständigheterna kräver en straff innan kvitteringen är ett faktum.

Laget som vann Champions League kort efter Thomas Tuchels intåg, som har fortsatt ånga på och som kändes suveräna i Premier League fram till för bara några omgångar sedan kanske kan kosta på sig en kortare formsvacka, men Romelu Lukakus inhopp i halvtid och mål tio minuter senare var nog ändå den bästa julklappen de kunde få. Bortfallen under höstens senare del har blivit något för mycket, och på övertid visar Lukaku återigen att han är en av världens bästa anfallare och Chelsea vinner med 3-1. Det kan vara han som i slutänden ska vara skillnaden som stoppar City.

