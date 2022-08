United var närmast provocerande usla

En premiär kan säga ingenting. Kan säga allting. Hela sommarens förväntningar, förhoppningar och förhandsanalyser kan raseras, besannas eller omvärderas. Säsongens första match kan betyda mycket eller lite för vad som ska ske resten av året, den lämnar aldrig någon oberörd.

I Manchester United fall var den stundtals närmast provocerande usel, samtidigt som den egentligen mest berättade för oss vad vi redan visste.

■■■

Det har inte varit någon enormt hektisk sommar, samtidigt som det är mycket som har hänt. Erik ten Hag har tagit sina första steg mot förändring i truppen och spelet, värvningar har anlänt och inte sällan applåderats, en del matcher har vunnits men förväntningarna ändå hållits nere på en relativt blygsam nivå.

Det är så det har blivit med Manchester United i takt med att det har blivit som det har blivit med Liverpool och Manchester City, i takt med att Tottenham roffade åt sig Antonio Conte förra säsongen. I takt med att Arsenal har haft fortsatt förtroende för Mikel Arteta och i takt med att tränare efter tränare har avverkats utan några egentliga resultat. Det är svårt att förvänta sig jättemycket numera, men med det sagt ska man nog inte behöva förvänta sig det som utspelade sig i första halvlek.

■■■

Scott McTominay tappar bollen på mitten och vips är det 1-0 till Brighton. Tre passningar framåt, David De Gea lämnar en retur på ett skott och vips ligger United under med 2-0. Kungarna av expected goals har gått och blivit kungarna av faktiska mål när de möter Manchester United.

Cristiano Ronaldo har ägnat sommaren åt att inte befinna sig på träningsanläggningen. Åt att lämna i halvtid när han väl anslutit till försäsongen. Åt att be om att få lämna Manchester United. Ändå är det honom som publiken vänder sig till och ställer sitt hopp till efter att de har buat ut varenda en av de andra spelarna i halvtidsunderläge mot Brighton. Det säger ganska mycket om hur desperat man vill vinna sin premiärmatch, en premiärmatch som trots allt också sa ganska mycket om ganska många saker. En del nya saker om var det här laget står, fingervisningar om vilka spelare som kommer att fungera i ten Hags önskade spelsätt och vilka som inte alls kommer att göra det. Vilka spelartyper man desperat behöver få in. Den sa också saker som vi redan visste. Som att man inte nödvändigtvis hinner göra särskilt mycket under en sommar, som att ett tränarbyte aldrig kommer att vara det enda svaret i jakten på nya framgångar.

Det skulle bli lite bättre i den andra halvleken, men inte bra. Med baksidan av en arm råkar Diogo Dalot styra en boll mot mål, Alexis Mac Allister styr sen in den. Reduceringsmålet som också fastställer siffrorna på Old Trafford till en 2-1-förlust för hemmalaget är precis som Manchester United, rörigt.