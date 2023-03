Är ni vakna? Inte jag heller. Medan regnet öste ner över Stefano Pioli och Antonio Conte utanför linjerna gjorde deras spelare absolut ingenting av underhållningsvärde innanför dem. Och att underhålla kanske inte är idrottsmäns primära uppgift, men varför försöker de knappt vinna heller?

Under tisdagen såg vi Benfica inte bara skicka Club Brügge ur Champions League, utan även deras tränare Scott Parker raka vägen hem till England. Dessutom stod Chelsea för det här kalenderårets andra bra insats och tog sig vidare till kvartsfinal när de vann mot Borussia Dortmund med 2-0. En seger som kanske inte helt isolerad räddar Graham Potters jobb, men som i längden mycket väl kan vara en av sakerna som gör det.

Onsdagen, ja vad bjöd den på egentligen?

Tottenham är förmodligen hela Europas mest ogreppbara fotbollslag den här säsongen, och just nu lär de inte erbjuda en särskilt inspirerande miljö heller. Antonio Conte drog dem upp ur ingenting förra säsongen, men står (som väntat) redan med ena foten utanför klubben den här. Hur de kan ligga fyra i Premier League är det ingen som förstår, och eftersom Ian Watson på den engelska fotbollssajten Football365 redan har formulerat det så elegant den här veckan så nöjer jag mig med att citera honom:

Ingen i Tottenham verkar veta vad de är eller vad poängen med Spurs ens är längre.

Är poängen att helt sonika vara i Champions League, eller att faktiskt försöka tävla i den? De ligger under med 1-0 från första åttondelsfinalmötet. Det som händer i den första halvleken i dag är att Milan äger marginellt mer av bollen, står för en ganska bra frisparksvariant som leder till att Junior Messias skjuter utanför och efter vad som känns som en evighet är den slut. Under den andra trycker Tottenham på under en period, men lyckas egentligen inte ens närma sig att gå vidare.

På en annan skärm gör Eric Maxim Choupo-Moting 1-0 till Bayern München två gånger innan Serge Gnabry sätter 2-0, och PSG får återigen finna sig i att deras öde är att kunna köpa precis allt och alla men ändå åka ur den här turneringen alldeles för tidigt alldeles för ofta.

Antonio Conte ser ut att redan längta tillbaka till Italien trots att han nyligen kom därifrån.

Cristian Romero blir utvisad och Dejan Kulusevski utbytt när Tottenham måste göra mål. Ju längre matchen går är Milan så klart nöjda med att inte ens försöka, och när man är tio minuter ifrån sin första kvartsfinal sedan 2012 finns ingen anledning att riskera någonting. Särskilt inte när försvarsspelet är så pass bra som det är.

Under matchens slutminuter kommer ändå de två bästa chanserna när Mike Maignan får stå för en monsterräddning och Divock Origi skjuter i stolpen. Men på slutvissla är det likväl 0-0 och en röst i huvudet viskar ”äntligen”.