Det hade känts hela dagen i hela staden, under hela resan till arenan och i atmosfären utanför den redan flera timmar innan avspark. Du som läser den här texten behöver förmodligen ingen lektion i vad derbymatcher i sig är och betyder. Men när Milan tog emot Inter i den första av två semifinaler fanns det ingenting som inte stod på spel. Det var en match som betydde allt, och även var av allra största sportsliga betydelse.

Det är över tio år sedan någon av de här klubbarna var i semifinal senast, och de båda vann hela turneringen sin respektive gång. Vägen tillbaka hit har varit lång, och det finns de som argumenterar för att tur har spelat in i båda fallen just den här säsongen. Och det ligger så klart någonting i att inget av de här lagen är Europas bästa, även om en semifinalplats berättar att man är där uppe i toppen, och varsin relativt färsk ligatitel adderar till det.

Men ett av dem kommer oavsett vad få slåss om att titulera sig mästare i den här turneringen om en månad. Och halvvägs ser det laget ut att bli Inter.

***

Redan åtta minuter in i den här kvällen står det 0-1 efter att Edin Dzeko bara har blivit halvmarkerad på hörna och gjort det bästa av den situationen. Tre minuter senare löper Henrikh Mkhitaryan loss och gör Inters andra för kvällen.

Det här har utvecklat sig till säsongens viktigaste match för båda lagen. Inter klarar av att agera på det, samtidigt som Milan ligger i respirator redan efter en kvart och bara kan hoppas på att maskinerna fungerar fram tills dess att klockan når upp i 45, för läget är akut.

Att de kom till spel utan skadade Rafael Leao den här kvällen var illa, att Ismael Bennacer tvingades kliva av efter en dryg kvart gjorde saker och ting ännu värre. Men det värsta för dem är att genom stora delar av den första halvleken är det som att det finns fler Inter- än Milanspelare på planen. De är före på bollen, mer kliniska med den, skapar chanser gång på gång och det är klart närmre både 0-3 och 0-4 än vad det är 1-2.

När pausvilan så kommer har hemmalaget försiktigt börjat försöka andas själva, och vet att de också måste kunna stå upp i den andra halvleken.

***

Det gör de. Men det är skott i stolpen, boll utanför, felträff i bra läge. Sedan blir också den andra halvleken en sån där som andra halvlekar gärna blir när ett lag leder med 2-0. Hackig, ryckig, med mycket avblåsningar och en hel del byten.

Milan räcker inte till. De har utan tvekan historien på sin sida i den här turneringen, och har delvis manifesterat det på vägen hit, men den här matchen var i slutänden ett elegant sätt av Inter att förklara att historien bara kan ta dig så långt. Till slut tar det stopp och det är vi som är stoppet, sorry not sorry.

Om de klarar av att göra det även om en vecka återstår att se, för ett sånt här dubbelmöte är aldrig avgjort innan det är slut, även om det känns så. Det skulle i slutänden kunna visa sig att Inters enda bekymmer efter den här matchen blir att de inte gjorde fler mål.