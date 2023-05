Det får väl Qatars sportswashingflaggskepp PSG ändå förstå? Att världens bästa spelare genom tiderna har ett jobb att sköta, alldeles oavsett om han vinner eller förlorar fotbollsmatcher. Och det jobbet är att åka till Saudiarabien för att ta ett par bilder till sin Instagram, intill vilka han förundrad berättar om hur grönt det är i landet. Skriver att han älskar att #visitsaudi så ofta han kan för att utforska dess oväntade under.

Jättebra reklam för Saudiarabien, jättedålig reklam för både Messi själv och för PSG. Men det är den här fotbollen de förtjänar, och det är den de får.

Det ska sägas redan här att det har varit ganska givet ganska länge nu att Lionel Messi inte kommer att spela i PSG nästa säsong. Rapporterna om hur Barcelona gör utrymme för att ta tillbaka sin förlorade son blir allt intensivare, och den katalanske klubbpresidenten har inte gjort någon hemlighet av att han vill göra om och göra rätt, se till att Messi får flytta tillbaka till det enda riktiga fotbollshem han någonsin haft. För det stod klart redan från första stund att han egentligen aldrig skulle trivas i Paris, aldrig vara lika bra där som han var i Barcelona.

Och att det har blivit som det har blivit nu ligger lika mycket på honom själv som på klubben.

Det PSG har gjort de senaste tio åren är att de har värvat det ena stora namnet efter det andra och bara hoppats att de tillsammans ska göra ett lag. Sedan ett år tillbaka har man börjat göra uttalanden och ta beslut som tyder på att man gör en svängning i sitt sätt att leda klubben framåt. Man vill börja satsa mer lokalt, mindre på stora världsstjärnor. Mer på unga lovande spelare än på gamla beprövade. Det ska bli mindre blingbling, mer substans.

Och även om möjligheten att värva Lionel Messi i teorin är för bra för att säga nej till, och man därför kan ge klubben the benefit of the doubt i det fallet, så betyder inte det att det här inte är lite rätt åt dem.

Qatar använder i huvudsak en fotbollsklubb för att putsa till sitt varumärke och rikta blickarna åt någonting annat än problemen och de bristande mänskliga rättigheterna i emiratet, Saudiarabien använder Lionel Messi. PSG har varit drivande i fotbollsvärldens ständiga tänjande på gränser för vad man kan använda en sport till och inte. När deras egen spelare väljer att tänja på samma gränser rapporteras de stänga av honom och dra in lönen som något sorts alibistraff (för det är ju inte så att det går någon nöd på Messi, som inte ens vill spela för PSG och dessutom precis har fått Saudipengar för ett inlägg på Instagram).

Ett förtydligande, för den som eventuellt har missat: PSG-spelarna skulle få ledigt vid seger mot Lorient i helgen men förlorade, således drogs ledigheten in. Messi hade sin reklamresa inbokad sedan tidigare och åkte i väg ändå. Han ska dessutom ha gjort det utan att säga till. Det är inte snyggt gjort, och känns på alla sätt orent. För oss utomstående touchar det kräkreflexen när man tänker på att världens bästa fotbollsspelare, som genom sin karriär kanske har stått för allt vad genuin fotbollsglädje är på planen väljer att stå för motsatsen utanför den.

Men varför skulle Nasser Al-Khelaifi och gänget inte kunna ha överseende med det? Det är ju den här fotbollen de vill ha.