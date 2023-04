Den här säsongen har varit Arsenals och det finns inget annat sätt att se på den. Med undantag för några få omgångar har de konstant legat i topp, stundtals lämnat Manchester City långt bakom sig, alltid varit den lika självklara som oväntade både utmanaren och favoriten på samma gång. När de själva hamnat bakom har de snabbt tagit sig förbi igen, när avståndet ner har krympt har de sett till att öka det igen.

Men när man äger en säsong äger man också möjligheten att förlora den. Och det börjar bli farligt nära förlust nu.

Det tar så klart inte 30 sekunder att förlora allt, men att släppa in ett mål en halvminut in i en match mot tabelljumbon skulle i slutänden kunna rama in en utebliven ligatitel på ett lika elegant som makabert sätt. Att släppa in ett andra mål bara tio minuter senare, och i andra halvlek släppa in ett tredje efter att man kravlat sig halvvägs tillbaka in i matchen är svagt. Southampton har sällan vunnit den här säsongen, kan knappt spela fotboll överhuvudtaget och kämpar för sitt Premier League-liv. Är det någon gång de ska sprattla till är det väl givet att det ska vara nu, men det är inte förmildrande omständigheter för Arsenal om de förlorar den här matchen. De vet ju att Manchester City står i vassen och bara väntar på att få sätta tänderna i smalbenet på dem och trasa sönder det.

De är ett ungt lag, utan särskilt mycket erfarenhet av att lyfta titlar, som saknar rutin i de lägen då säsonger ska stängas och ligor vinnas. Lika mycket som säsongen är deras att förlora är det inte konstigt om de gör det. Men de där 30 sekunderna det tog att hamna i obalans i början av matchen kvittades kanske på något sätt mot två minuter då man återfick stadig mark under fötterna i slutet av den.

Förtydligande för att undvika missförstånd: Att ta en poäng i dag är inte att kategorisera som bra, men åtminstone bättre än att inte ta någon. Och om den slutforcering som är en ribba ifrån att trots allt leda till tre poäng var det bästa man kunde åstadkomma den här kvällen, så får man ta den med sig och försöka bygga på den.

De tre senaste matcherna har inte gett mer än tre poäng för Arsenal. Två av gångerna har man tappat 2-0-ledningar till kryss, en av gångerna räddat sig själva i sista stund. Senast Arsenal hamnade i den här typen av poängmässig svacka ledde den upp till ett möte med Manchester City, precis som den gör nu. Då förlorade de och bjöd på känslan att den där ligatiteln inte längre var lika trolig som den ganska nyss hade varit. Den känslan har kommit och gått sedan dess. Mest kommit på senare tid.

Manchester City var inte i närheten av lika bra då som de är nu, och Arsenal kändes inte riktigt lika skakiga då som de gör nu. Att försöka ta med sig ett momentum från ytterligare en ovunnen match är serieledarens bästa chans på poäng.