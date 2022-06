Det trampas i gång på cyklarna inne på Friends arena, en grupp spelare står och trixar med ambitionen att som avslutning sätta bollen i en papperskorg. Robin Olsen lyckas med en klack. Anthony Elanga är tillbaka i träning efter sjukdom, Alexander Milosevic kör individuellt. Det är vad det är dagen efter match, men det är också mer än så.

Innan den här samlingen ens hade hunnit börja hade Victor Lindelöf tvingats lämna återbud på grund av en kropp som behöver rehabiliteras. Albin Ekdal var indisponibel av samma anledning. Martin Olsson lämnade återbud sent. Jesper Karlsson anlände med en känning som alla trodde skulle bli bättre men som i stället gjorde att han fick åka hem efter fyra dagar. Och efter att Alexander Milosevic hoppat in för Carl Starfelt som drog baksidan trekvart in i matchen mot Slovenien berättade han att han kämpar med ett svullet knä och tar dag för dag.

Är det ens några spelare kvar i den här truppen när domaren blåser i gång matchen mot Norge på söndag kväll?

■■■

Någon gång behövde de här matcherna spelas, tydligen. Eftersom Uefa har bestämt att det ska in en tävlingsturnering till i den redan späckade fotbollskalendern. Och när VM spelas på vintern finns det inte mer än ett fönster för Nations League under hösten. Då trycker man in två samlingar i en och bränner av fyra matcher på elva dagar i juni, bara någon vecka efter att de långa internationella klubblagssäsongerna har tagit slut.

Manchester Citys Kevin De Bruyne var ute tidigt och kritiserade det faktum att de här matcherna prompt ska spelas och passade på samma gång på att kalla dem för glorifierade träningsmatcher. Jürgen Klopp har gjort det till sin hjärtefråga de senaste åren att vädja om mer respekt för spelarnas redan hårt ansatta fysik. De svenska landslagsspelarna har hakat på en efter en den här veckan.

Det finns de som hävdar att fotbollsspelare som tjänar de pengar de i stor utsträckning gör i dag inte borde ha mage att gnälla över några extra matcher per år. Det finns å andra sidan en poäng i att se riskerna i att hela tiden försöka flytta gränser för vad som är möjligt att utsättas för innan kroppen säger ifrån på riktigt.

Just det, om bara någon säsong blir Champions League-spelet minst två matcher längre för alla lag också.

■■■

Det är inte alla spelare i det svenska landslaget som kommer från långa säsonger utomlands, men de som inte gör det får å andra sidan ingen vila innan allsvenskan kör i gång igen i slutet på juni heller.

Mitt i allt det här försöker Janne Andersson spela in sitt landslag i en ny tid med ett nytt spelsystem. Han har genom åren pratat mycket om vikten av tydlighet, att alla alltid vet exakt vad de ska göra. Just nu är de i början av en process då alla ska lära sig de sakerna på nytt, och han hade nog varit glad om de hade givits förutsättningar att faktiskt vara här för det.

