Det finns en speciell sorts stämning som bara dyker upp när man närmar sig den här typen av matcher. Det är nervositet, förväntan, laddning i luften och vetskapen om att det är allt eller inget. Nu eller aldrig. Det finns ingen ytterligare möjlighet än den här att ta det sista steget, för det kommer inget mer. Det är vidare eller hem. Vinnare eller förlorare på en helt annan nivå.

Sverige har gjort fler byten inför den här matchen än vad som är tillåtet under den. Danielson in där han hör hemma, båda ordinarie ytterbackar i spel, Karlström in för defensiv stabilitet när Ekdal inte kan spela och den ständige livräddaren Quaison från start. Kulusevski ner på en kant och ett enda uppdrag. Framåt! Vinn!

Och det börjar bra.

Kemin i offensiven stämmer, det flaxas ingenting i defensiven. Polen ser ut som man gör när man har jobbat med sin förbundskapten i ungefär 24 timmar. Sverige borde ha gjort mål redan innan arenabelysningen slocknar i slutet på den första halvleken.

Ni vet så klart vad som hände i stället.

■■■

Och när man inte hittar några hjältar letar man gärna syndabockar. Jesper Karlström är den som springer in i Grzegorz Krychowiak i defensivt straffområde precis när den andra halvleken börjar. Marcus Danielson är den som slarvar med bollen och öppnar för ett polskt friläge en stund senare. Två individuella misstag som blir ödesdigra i den här matchen, men att man missar det här världsmästerskapet är inte bara deras fel.

Det finns mycket att säga om Sveriges VM-kvalresa. Den har varit stundtals briljant, stundtals alldeles för dålig, ibland helt obegriplig. Allt som allt för svag.

Janne Andersson byter in Elanga, han byter in Ibrahimovic, han byter till och med in Jesper Karlsson. Han gör precis allt han kan komma på, använder sig av precis allt han har offensivt, vet att det inte finns någon mening med defensiv balans när det bara återstår tio minuter i underläge med 2-0. Det blir irriterat på planen, temperaturen höjs utanför den. Sverige faller ihop, och snart är det inte bara arenabelysningen som slocknat i Chrozów.

Det har en svensk VM-dröm också gjort. Och potentiellt en hel landslagskarriär.

■■■

VM kändes stundtals väldigt nära, ibland lite längre bort bort, men det var alltid inom räckhåll. Och det händer någonting i en när det inte är det längre. Mörkret har omslutit det här landslaget tidigare under det här kvalet, men aldrig har det gjort det så definitivt som nu. Det kommer ingen ny chans, det finns ingenting mer att göra. Kanske har även Zlatan Ibrahimovics landslagskarriär återigen glidit oss ur händerna. I så fall kommer den definitivt aldrig tillbaka.

Det blir Nations League i sommar, Nations League i höst, tv-soffan i vinter. Sedan ett nytt mästerskapskval, och en annan chans till en annan framgång. Låt oss trösta oss med att det här landslaget har ganska god chans att vara mer färdigt då. Sen. Just nu är det okej att tänka på andra saker.