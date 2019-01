Slå igenom som väldigt ung kan vara förrädiskt

Den 23 januari 2016 gör en 16-årig Alexander Isak debut i AIK:s A-lag under en träningsmatch mot Vasalund. Ett par dagar senare åker truppen till Dubai på träningsläger utan honom. Mot Tenhults IF en dryg månad senare hoppar han in och gör mål i Svenska cupen.

När det är dags för allsvensk premiär står han utanför truppen, men i andra omgången startar han och gör mål.

Säsongen som följer blir en succéartad debutsäsong som troligtvis fick sin absoluta topp någonstans kring de två målen mot Djurgården den 21 september. På Isaks 17-årsdag till råga på allt.

Tio mål och en assist på 24 allsvenska framträdanden skapade eko ute i fotbolls-Europa och att allsvenskans nya stjärnskott skulle säljas till en utländsk klubb var ingen vild gissning. Att två av världens största sådana gjorde upp om honom dominerade sedan den svenska silly season-rapporteringen och i slutänden blev det officiellt med en flytt till tyska Borussia Dortmund.

Vad har hänt sedan dess?

Alexander Isak har fyllt 18, han har fyllt 19. Han har figurerat i blott 13 matcher för Dortmunds a-lag och nu har han blivit utlånad till nederländska Willem II. Betyder det att klubbvalet var för vågat, kanske rentav fel?

Nej, inte nödvändigtvis.

Rimligt även med facit i hand

Det hette på många håll att Borussia Dortmund var ett smartare val än Real Madrid eftersom möjligheterna till speltid såg ljusare ut. Kanske delvis för att Real Madrid anses mer stjärnspäckat, men förmodligen framför allt på grund av att Dortmund har en historia av att släppa fram unga lovande spelare.

En rimlig förhandsanalys även med facit i hand, men för den delen inte ett misslyckande bara för att speltiden i stort sett har uteblivit i den tyska ligan.

Att slå igenom som väldigt ung fotbollsspelare kan vara förrädiskt på det sättet att folk förväntar sig mer av en än vad man kanske egentligen är redo för. Och då hamnar man alldeles för enkelt i en situation där omgivningen avfärdar tidiga topprestationer som undantagshändelser som är missvisande för den faktiska potentialen.

Men lika mycket som man kan spekulera i att han hade fått mer speltid om steget från allsvenskan inte hade varit så stort som till Bundesliga, lika mycket kan man konstatera att Alexander Isak under två år har tränat på europeisk toppnivå och att han har givits de allra flesta förutsättningarna att fortsätta utvecklas.

För man stannar liksom inte automatiskt av i utvecklingen helt och hållet bara för att man inte spelar matcher och bombar in mål kontinuerligt i en av världens bästa fotbollsligor.

Potentialen är kvar

Fotbollen handlar som bekant om så mycket mer än det vi ser på tv eller på arenorna när det vankas match. Det är inte primärt på matcharenorna som stjärnor skapas, även om det är där de tänds.

Men med det sagt är matcher viktiga, och valet att gå på lån till Willem II nu känns därför helt rätt.

I Eredivisie kommer han med största sannolikhet få en hel del speltid, och baserat på den halvtimmen som han fick redan i helgen kommer han förmodligen att ställa till med problem för många backlinjer under våren.

Och kom ihåg: Han är fortfarande bara 19 år och har all potential i världen att bli Sveriges nästa stora anfallsstjärna.