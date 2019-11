Andreas Granqvist lyfte frågan lagom till att årets fotbollsgala skulle gå av stapeln och menade från en mixad zon i Larnaca att han inte tycker att det ska finnas en guldboll som går till Sveriges bästa fotbollsspelare på herrsidan. Lite senare i en annan mixad zon, efter att ha tagit emot sin nionde utmärkelse som årets målvakt resonerade Hedvig Lindahl om att det är svårt utse en spelare i ett lag till den bästa, att allt handlar om att förena olika styrkor för att få ihop en helhet.

Och det ligger så klart mycket i det. Men betyder det att vi ska lägga ned individuella priser inom fotbollen? Kanske.

Kan han vinna två år i rad?

Herrlandslaget satt i mjukiskläder vid middagsbord med vita dukar och gästerna på galan satt smått missnöjda på stolsrader inne på Hovet i stället för Globen. Bortsett från det var galan i sig ungefär vad den brukar vara. Försök till annan underhållning än den som faktiskt är av intresse på en fotbollsgala gjordes och priser delades trots allt ut.

Och parallellt med frågan om rimlighetsgraden i att dela ut individuella priser till fotbollsspelare fanns även många andra frågor att ställa.

Vad krävs egentligen för att få guld- respektive diamantbollen? Vilken tidsperiod är det vi pratar om nu igen? Kan Victor Nilsson Lindelöf få guldbollen igen (ja, det kunde han så klart)? Väger Hedvig Lindahls magnifika straffräddning i VM upp för en hel vår utan speltid? Är inte Zlatan trots allt fortfarande den bästa vi har på herrsidan?

När Caroline Seger klev upp på scenen för att ta emot diamantbollen var det inte konstigt alls. Hon gjorde ett utomordentligt VM i somras och var bärande i det Rosengård som tog SM-guld under hösten. Samtidigt trodde många på Kosovare Asllani som var det kreativa navet i sommarens bronslag och som ständigt är en nyckelspelare i vilket lag hon än representerar. Och Hedvig Lindahl då? Som efter mörkret i Chelsea var en av de enskilt viktigaste spelarna på vägen till VM-bronset och som bara har släppt in tre mål på de inledande nio ligamatcherna i Wolfsburg.

Inte helt enkelt att sålla trots allt. Och på herrsidan är det samma sak.

Tar aldrig slut med frågor

I år kan man peka på spelare som Alexander Isak och Robin Quaison, som båda fullkomligt stormat in i landslaget och stått för mer eller mindre avgörande insatser vid olika tillfällen under EM-kvalet. Quaison fortsätter dessutom prestera i sitt klubblag samtidigt som Isak tagit avgörande kliv och på allvar börjat få utlopp för sin potential.

Eller varför inte Kristoffer Olsson? Som både hänsynslöst och lowkey har klivit in i landslaget och blivit en given nyckelfigur utan att man riktigt reflekterat över det. Robin Olsen förresten, trots att det var rörigt i Roma under våren har han fortsatt vara stabil i landslaget, och dessutom har han efter sommaren klivit in och varit tongivande i ett Cagliari som ligger fyra i Serie A.

Kul va? Att hur mycket man än vrider och vänder så tar det liksom aldrig slut på frågor och åsikter. Och det är förmodligen det främsta argumentet för att inte lägga ned priserna.

Svårt att vifta bort det

Sverige som fotbollsnation mår onekligen bra. Med VM-framgångar på både herr- och damsidan, spelare som är på uppgång, spelare som är i sina bästa år och spelare som fortsätter leverera trots argument om att åren borde börja komma ikapp dem.

Men hur diskussionerna än går och oavsett hur många olika synvinklar det går att vaska fram är det svårt att vifta bort Victor Nilsson Lindelöfs och Caroline Segers betydelse för svensk fotboll det senaste året. Med prestationer i såväl klubb- som landslag, på som utanför planen.

De är Sveriges två bästa fotbollsspelare just nu.

Eller?

