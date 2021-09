Något som håller på att hända med Milan

Zlatan byttes in, slutade knyta skon och gjorde ett mål, men återkomsten i söndags blev ändå knappt en återkomst. En segdragen knäskada blev en krånglande hälsena blev den tredje missade matchen av fyra möjliga den här säsongsinledningen. Och det är så livet är för Milan nu, att när de ställer upp sig för att spela Champions League för första gången på sju år, och ska möta en av sina största rivaler i sammanhanget finns inte spelaren som i mångt och mycket är att tacka för att de är tillbaka med på planen.

Men de verkar ha hittat ett ganska bra sätt att hantera det. De verkar ha hittat ett ganska bra sätt att hantera det mesta.

* * *

Att möta Liverpool i dag är på många sätt inte samma sak som att möta Liverpool då, när man möttes i två Champions League-finaler på tre år i några av turneringens mest klassiska möten genom historien. Liverpools resa tillbaka mot toppen inleddes när Jürgen Klopp kom 2015, Milans började för ett och ett halvt år sedan. Liverpool är redan där och har hunnit etablera sig, Milan har en bit kvar, och det syntes på Anfield den här kvällen.

Det är avslutskavalkad från hemmalaget från första minuten, och efter nio har Trent Alexander-Arnold gjort kvällens första men inte sista mål. Efter 20 minuter sitter Paolo Maldini på läktaren och kan inte göra annat än att skaka på huvudet åt vad hans lagbygge sysslar med nere på gräset. Fullständigt nedtryckta, stressade, utan förmåga att överhuvudtaget likna det lag som för bara några dagar sedan viftade bort Lazio i ligan.

Fram tills det kanske inte är så annorlunda i dag trots allt, och någonting som händer när de här två lagen möts händer.

Inom loppet av två minuter har Milan sina tre första skott på mål i matchen och två av dem går in. Liverpools försvarsspel är ofattbart slappt och matchen är vänd utan att det överhuvudtaget är logiskt. Milan har gjort en Liverpool på Liverpool och i stället för att gå in i pausvilan för att trösta sig själva med att det bara är en halvlek kvar kan de gå in och säga till sig själva att de faktiskt är tillbaka, nästan oavsett vad som händer nu.

* * *

Sedan Milan befann sig i de här sammanhangen senast har sju olika tränare fått lämna jobbet, otaliga spelare har kommit och gått, spelfilosofierna har avlöst varandra, besvikelserna likaså. Klubben har försökt säljas, sålts, och sedan tagits över av ett hedgefondbolag. För bara ett par år sedan var det ingen som kunde sätta upp en tidsram inom vilken det var rimligt att Milan skulle vara här igen. Nu spelar det nästan ingen roll att Simon Kjaer är offside när han gör Milans tredje mål i början av den andra halvleken, att Mohamed Salah i stället får göra 2-2 bara någon minut efter det, att Liverpool Liverpoolar tillbaka och vinner med 3-2. En av den här turneringens mest klassiska klubbar har tagit sina första stapplande steg åter i det bländande strålkastarljus som de här kvällarna erbjuder, deras nye målvakt har räddat en straff från en av Europas hetaste anfallare och det känns inte längre som någon katastrof när Zlatans kropp inte klarar av att spela fotbollsmatcher. De förlorar, men med de senaste åren i åtanke gör de det med hedern i behåll.

Och saker och ting börjar kännas som att de är på väg att bli som de ska i Milano igen.