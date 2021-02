Det är första halvlek i cupderbyt mellan Milan och Inter. Zlatan har slagit en boll via stolpen in bakom Handanovic och givit Milan ledningen i den första halvleken. Strax innan pausen händer någonting.

Lukaku blir upprörd på Romagnoli efter en situation på Milans planhalva. Kameran zoomar in Zlatan som står och garvar, ropar saker, tar sig in under skinnet på Lukaku. Så där som man aldrig får låta en spelare och person som Zlatan göra. Lukakus lagkamrater håller honom tillbaka, men till slut möts de två anfallarna, först Zlatans panna mot Lukakus haka, sedan panna mot panna. Bråket är redan nu klassiskt i derbysammanhang, bilden har blivit gatukonst utanför arenan.

Huruvida spelarna kommer att straffas för bråket är fortfarande inte klarlagt. Men när San Siro bara veckor efter det står värd för en ny drabbning är ytterligare värden adderade till en match som redan hade hundratals.

Något alldeles extra

Milanoderbyt har alltid varit och kommer alltid att vara en av fotbollens absolut största matcher (jo!), men just den här matchen erbjuder någonting alldeles extra. Efter tio år av vanskötsel, periodvis katastrofala sportsliga resultat och total devalvering av de här två klubbarnas anseende står Milan och Inter både tillsammans och var för sig längst fram i Scudetto-kön. Milan har låg etta fram till förra veckan, Inter har gått om. Det skiljer en poäng och de båda drömmer för första gången på många år realistiska drömmar om att vinna ligan.

Zlatan har väckt liv i Milan, Inter har med sina många tunga investeringar, inte minst Lukaku, visat att de återigen är tillräckligt slagkraftiga för att mäta sig med de senaste nio årens orubbliga kungar av Italien.

Senast Juventus inte vann ligan var det Milan som gjorde det, det är tio år sedan. Året dessförinnan var det Inter. Och trots att det under många år har känts långt borta faller det nu på plats att det samtidigt har varit självklart att när dagen kommer då någon bryter Juves envälde ska det vara någon av de här klubbarna.

Men oavsett vad som händer i den här matchen är vägen fortfarande lång efteråt, och ingenting är givet.

Det enda som existerar

Eftermiddagens match kommer att avgöra allt samtidigt som den inte kommer att avgöra någonting alls. Inget av lagen kan luta sig tillbaka och bara vänta in Scudetton om de vinner matchen, inget av dem behöver sluta drömma om den om de förlorar. Men när den här matchen spelas i kölvattnet av bråket mellan Zlatan och Lukaku, av att Inter har jagat Milan sedan omgång fyra och äntligen kommit ikapp och om, när det som står på spel inte bara är att vinna ett derby för prestigens skull utan också för att hålla undan den andra parten, för all del för att hålla undan Juventus. Då kittlar den nerver som den här matchen inte har varit i närheten av att kittla på väldigt länge.

Det är Milan mot Inter, det är Lukaku mot Zlatan, det är ettan mot tvåan, det är båda lagen mot bilden av dem själva det senaste decenniet och det är chans för revansch. För Milan efter cupförlusten, för Inter efter höstens nederlag.

Det enda som är avgjort på förhand är att pandemin har vunnit mot fotbollen med 100-0 när arenan kommer att eka tom, när tifon inte kommer att rullas ut, när sånger från läktarna inte kommer att fylla San Siro-området och när promenaden från arenan efter slutsignal inte kommer att vara en cocktail av glädje och sorg som sköljer över Milanos gator.

Men i slutet av dagen är det alldeles oavsett så att när den här matchen spelas är den det enda som existerar i universum, och det är skrivet i stjärnorna att Zlatan eller Lukaku kommer att avgöra den. Det måste bli så.