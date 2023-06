Det låg inte direkt någon spänd förväntan i luften, det var ingen stämning som gick att ta på. Att kliva in på Friends arena den här kvällen kändes inte som att kliva in på en arena där det ska spelas landskamp. Det var mer som att kliva in på ett barnkalas med fotboll som inhyrd underhållning. Och engagemanget från den svenska fotbollspubliken speglar så klart hur uppbyggnaden inför den här matchen varit.

Janne Andersson sa redan i måndags att han skulle spela ett lag mot Nya Zeeland, och ett mot Österrike, och om vi inte visste redan på förhand att träningslandskamper inte är det mest attraktiva som finns att vare sig spela eller kolla på, så skulle vi få det demonstrerat flera gånger om resten av veckan fram till i dag.

***

Det är rimligt att ställa frågan om inte förbundskaptenen, som det senaste året har haft problem med skador och brist på speltid hos sina viktigaste spelare (och nästan alla andra också för den delen), borde använt den här matchen till att spela ihop ett lag inför EM-kvalet på tisdag. Och det hade varit en väg att gå. Men är det någonting vi lärt oss sedan sommaren 2021 är det att det här är ett bräckligt landslag, med ett antal nyckelspelare som absolut inte får gå sönder. Så det är också rimligt att se på det som att han inte hade råd att spela ett ens hyfsat ordinarie lag, och riskera något i en match som egentligen inte betyder någonting.

Men efter den klassiska träningsmatchinledningen, med ett gäng yra höns som aldrig spelat ihop tidigare och släpper in ett tidigt mål mot ett väldigt svagt motstånd, skulle han trots allt kunna ta med sig några få saker från den här kvällen.

***

Till exempel: Viktor Claesson har fortfarande kvaliteter som gör honom lämplig i en svensk landslagstrupp, Robin Quaison kan fortfarande göra mål för ett svenskt a-landslag och Jesper Karlsson förtjänar faktiskt mer än åtta minuters speltid på två matcher. Ett b-betonat Sverige är i slutänden bättre än Nya Zeeland och man gör återigen många mål på ett lag man ska göra många mål på. Jens Cajuste är en bra bollvinnare, och sedan tidigare har nog tanken slagit Janne Andersson att Hugo Larsson är ett bra framtidsnamn på ett svenskt mittfält som ser tunnare och tunnare ut.

Men det spelar det ingen större roll för det som hela den här veckan egentligen har handlat om. Och nu är vi färdiga med den här matchen som mest bara var en del av transportsträckan.

På tisdag spelas en riktig fotbollsmatch, som ett helt annat Sverige inte får förlora.