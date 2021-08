Lukaku är tillbaka och är tio år bättre

Pressen och prislapparna har under många år tyngt honom, avskedet från Chelsea satte sig mentalt. Och nu är Romelu Lukaku tillbaka. I en klubb där han så gärna ville men inte klarade av att lyckas sist. I en liga och ett land där det någonstans fortfarande lever kvar är att han trots allt var ifrågasatt när han var där senast. Sejouren i United var egentligen inte usel, men kantades av kritik mot touchen, speluppfattningen, det uteblivna målskyttet i de stora och viktiga matcherna. Redan när han hamnade där var han egentligen på väg till Chelsea, men det är först nu, två enorma säsonger i Inter varav en som ligamästare senare som han en gång för alla är tillbaka för att äntligen få leva sin barndomsdröm.

Och tiden är onekligen inne för det.

* * *

Det hinner inte gå mer än fjorton minuter på Emirates Stadium innan han är där. En löpning förbi ett gäng Arsenal-försvarare centralt i straffområdet, en liten signal till Reece James, en hand som visar var han vill ha bollen och en höger bredsida. 0-1.

Rom is back, och tio år bättre.

Att inte lyckas etablera sig som 18-åring, flytta runt, leva med skarp kritik i det ofta ganska oförlåtande brittiska fotbollsklimatet har inte varit enkelt, det har Lukaku själv varit tydlig med i flera olika sammanhang genom åren. Men han har trots allt lyckats prestera genom allt det, och dessutom nästan hela tiden blivit bättre. Åren i Italien gjorde honom bättre på alla sätt, och även om Chelsea hade ett ruskigt starkt lag redan innan honom är det han som ska göra den lilla skillnaden som kanske i slutänden visar sig vara det som krävs för de högt uppsatta målen och ställda förväntningarna den här säsongen. Han ska ge ytterligare en nivå till Thomas Tuchels lag när de ska slåss om ligatiteln och för att försvara Champions League.

Han är ännu smartare, snabbare, starkare än sist han var här, skickligare än de flesta andra i den här ligan på hans position. Och i dag kändes det nästan lite orättvist mot ett Covid-härjat Arsenal med ihoppusslad defensiv.

* * *

Reece James utökar ledningen för Chelsea innan den första halvleken tar slut, en halvlek där de egentligen inte på något sätt kör över Arsenal, men där klasskillnaden ändå är tydlig. Och i norra Londons ösregn fortsätter den andra på samma tema. Rob Holding får ett läge att reducera men skjuter över, Arsenal skapar sina hörnor men inget vidare på dem, Pierre-Emerick Aubameyang byts in men lyckas inte göra skillnad, halvchanserna avlöser varandra. När Chelsea byter in Ngolo Kanté och Hakim Ziyech byter Arsenal in Nuno Tavares och Folarin Balogun. Ni förstår.

Matchen slutar 0-2. Arsenal gör det bättre än förra veckan men har en bit att vandra för att den här säsongen ska bli bättre än fjolårets. Romelu Lukaku passar perfekt in i Chelseas lagmaskin och ingenting tyder på att de inte ska vara bättre än förra säsongen.