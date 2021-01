För Liverpool var det en efterlängtad islossning

Det har varit svårt att argumentera mot att Liverpool har sett mindre och mindre ut som en titelkandidat för varje match som gått sedan i slutet av december. Efter att Virgil van Dijks frånvaro till en början inte såg ut att skapa jättestort kaos började skadorna hopa sig och problemen hängde på. Klopp har fått klippa och klistra hejvilt för att få ihop någonting som liknar en vettig backlinje, och det har givit blandade resultat.

Som mittbackspar den här säsongen har vi sett Gomez och Fabinho, Fabinho och Matip, Matip och Gomez, Gomez och Philips, Philips och Fabinho, Fabinho och Henderson, ett antal konstellationer till och nu när Matip var tillbaka gick Fabinho sönder och man fick ställa upp med Henderson och Matip. I alla fall i 45 minuter, för till andra halvlek var Matip skadad igen lika fort som han blev frisk och utbytt mot Philips.

Men det är trots allt inte försvarsspelet som har varit det stora problemet för Liverpool, det har varit allt annat.

* * *

Mellan mötena med Tottenham - den 16 december och den 28 januari - har Liverpool spelat sex ligamatcher och bara vunnit en. Men samtidigt som man trots allt har hållit relativt tätt bakåt har man hjälpt sina motståndare att göra detsamma, och det är snarare anfallsspelet än försvarsspelet som har börjat likna katastrof när man bara har gjort ett enda mål på de fem matcher som man släppt in tre.

En av anledningarna till det är så klart just att viktiga mittfältare har tvingats flytta ned på mittbacksposition, och på så sätt satt hela spelsystemet lite ur balans. Ett par andra tänkbara förklaringar är slitna spelare, sårad moral när man hamnat i sin första egentliga formsvacka på flera år och att för många nyckelspelare underpresterar samtidigt.

Det var dags att sätta stopp för det på Tottenham Hotspur Stadium.

* * *

Sadio Mané drar av ett skott strax över mål efter bara två minuters spel, Tottenham gör ett mål som domarna efter VAR-granskning väljer att inte godkänna. Till skillnad från många andra stormatcher den här säsongen levererar den här både kvalitet, underhållning och mål.

Och en efterlängtad islossning i Liverpool.

Just när den första halvleken ser ut att förbli mållös spelar Mané fram till Firmino som kan stöta in 0-1 i slutsekunderna. Precis i inledningen av den andra halvleken vaknar Trent Alexander-Arnold från de döda och gör 0-2 på en retur. Tottenham reducerar via ett kanonskott från Pierre Emile Höjbjerg två minuter senare.

Innan matchen var slut skulle dock Alexander-Arnold få assistera Mané till ytterligare ett Liverpool-mål och även om det inte blev godkänt hade till och med Mohamed Salah en boll i nät.

Tre godkända mål framåt, ett i baken, en seger för första gången på över en månad. Det är mycket som har krånglat för Liverpool, det är få saker som har stämt. Men att titelmöjligheterna skulle försvinna på fem svaga resultat en säsong då alla kan slå alla och West Ham kan hänga med i toppen var alltid ganska osannolikt.

Om man kan lyckas kapitalisera på den här insatsen, både individuellt och som lag kommer katastrofrubrikerna kännas långt borta redan om en vecka.

