Kommer han aldrig bli som han alltid har varit?

Det saknas inte beröringspunkter mellan de här två lagen, om vi säger så. Vi kan börja med Sergio Ramos som lämnade Real Madrid för PSG i somras, Keylor Navas som gjorde detsamma för ett par år sedan. Kylian Mbappé som i allra högsta grad är på väg åt andra hållet och det faktum att det franska huvudstadslaget sägs vara väldigt sugna på att plocka in Zinedine Zidane som sin nästa tränare. Skulle det bli verklighet skulle det innebära att - just det - Mauricio Pochettino som Real Madrid länge har suktat efter blir arbetslös och ledig.

Och då har vi inte ens nämnt att Lionel Messi på något sätt alltid representerar Barcelona var han än går.

Sedan finns det så klart någonting i kampen mellan gamla och nya pengar, hur Real Madrid var klubben som mest av alla tryckte på för en superliga, och hur PSG var tydliga med att det inte låg i deras intresse med en sådan. I tanken var inte det här en match som alla andra, den var någonting mycket mer. I verkligheten kokades den till slut ner till en enda frågeställning.

* * *

Initiativet i den första halvleken ägs av hemmalaget i Paris, och det handlar givetvis allra mest om Kylian Mbappé. Men avsluten fastnar antingen på Thibaut Courtois eller (oftast) ännu tidigare än så. Initiativet nyttjas inte till något övertag, och ju längre tiden går sänks också tempot tills det till slut ser ut som vilken Ligue 1-match som helst när PSG håller i bollen och anfaller mot ett kompakt försvar som de har svårt att hitta vägar genom.

Kanske, hann man tänka, berodde Real Madrids passivitet i den första halvleken på den slopade bortamålsregeln, att det inte längre är katastrof i ett sådant här läge att inte få med sig ett mål hem. Och självklart, tänker man när Kylian Mbappé i matchens absolut sista minut, efter totaldominans i den andra halvleken, sätter 1-0 och ger segern till sitt (än så länge) PSG. Och någonstans därifrån spinner tanken vidare efter matchen.

* * *

Lionel Messi lämnade Barcelona under känslosamma former i somras, han anlände till ett PSG som beter sig som Real Madrid gjorde i början av 2000-talet. Stjärna efter stjärna ska in, och tanken är titlarna ska följa därefter. I Messi förväntades de få in världens bästa spelare, men de har fått en spelare som mest har sett ut som någon som har sina bästa dagar bakom sig.

Han hade ett par fina insatser i Champions League i höstas, och alla insatser i ligan har inte varit usla. Men många av dem har heller inte varit i närheten av vad de en gång har var. Och när det är dåligt är det dåligt. Passningstempot är svagt, avsluten oprecisa och ineffektiviteten påtaglig. I kväll gör han ingen dålig match egentligen, mest av allt kanske han är ojämn, och det är det som förbryllar. För är det någonting Lionel Messi aldrig har varit är det ojämn. Den här kvällen bränns både ett bra frisparksläge och en straff, det senare ungefär samtidigt som Cristiano Ronaldo gör mål för Manchester United i en annan del av Europa. Coincidence? Ja, det är klart det är det, men för dramaturgins skull vill man gärna tänka att det inte är det.

Det finns förmodligen många saker att peka på bakom Messis siffror och prestationer den här säsongen. Skador är en av dem, det faktum att han flyttat för första gången sedan han var 13 år gammal en annan, allt det där som man redan har ältat ihjäl. Och när han är bra är han fortfarande bättre än de flesta andra. Men frågan dyker motvilligt upp i huvudet ändå: Kommer han aldrig mer bli så där som han alltid har varit igen? Kanske hamnade vi där att arvtagaren till slut sprang om lagom till att de blev lagkamrater.

