Fem segrar på fem matcher. Tretton gjorda mål, fyra insläppta. Att motstånden hittills kan kallas fördelaktiga förändrar inte det faktum att väldigt mycket har sett väldigt bra ut för Arsenal under den här säsongsinledningen. Och om det under förra säsongen fortfarande fanns tvivel kring Mikel Arteta känns de som bortblåsta när hans lag kliver ut på Old Trafford den här söndagen.

Men den här eftermiddagen skulle i slutänden inte handla om Arsenal, i alla fall inte lika mycket som den skulle handla om ett Manchester United som här och nu får konstateras ha gått vidare från det som utspelade sig under den här säsongens två första matcher.

Flera formstarka spelare i United

Båda lagen skapar sina lägen i inledningen av den här matchen. Gabriel Martinelli gör mål för bortalaget men det underkänns när domaren VAR-granskar och hittar en frispark. En stund senare, när Arsenal tycks äga matchen kommer ett långt United-anfall, en boll från Rashford till Antony och 1-0 till hemmalaget när miljardköpet presenterar sig. Och som han gör det. Fötterna är snabba, viljan att underhålla där. Han är orädd, full av självförtroende och fullkomligt sprakar i sin debut på sin nya hemmaplan där han skriker rakt ut efter att ha givit sitt lag ledningen, slår sig för bröstet och kysser klubbmärket. Oavsett vad man tycker om den typen av kärleksförklaringar i en alltmer kärlekslös fotbollsvärld visar det vad det där målet betydde för honom, efter den flytten han så väldigt mycket kämpade för att få igenom.

Och han är inte den enda som är bra i dag.

Christian Eriksen börjar i vissa delar komma tillbaka till den han en gång var, Marcus Rashford ser ut att ha skakat av sig det svaga fjolåret och står inte bara för assisten till Antonys mål utan också två egna. Arsenal är också bra, men inte tillräckligt för att få med sig några poäng när Manchester United tar sin fjärde raka seger.

Precis vad ten Hag behöver

De två första matcherna den här säsongen känns långt borta nu, men de var något. De var uppslitande, de var brist på struktur, de var katastrofala på många sätt. De var en trasig klubb som fått en ny tränare igen och en trupp som inte verkade veta eller förstå alls vad han ville att de skulle göra. En del av allt det där finns så klart kvar, och det är för tidigt att egentligen konstatera någonting om var det här är på väg. Men det som skedde mellan 4-0-förlusten mot Brentford och 2-1-segern mot Liverpool verkar ha fungerat, trots att det blev hånat, utskällt och utskrattat. Det är rimligen inte hela förklaringen till det som sker nu, men den kollektiva straffrundan på 13,8 kilometer fick i alla fall någon form av effekt. För segern mot Liverpool har bevisligen betytt mycket mer än bara tre poäng.

Den har betytt självförtroende, funnen form och andrum. Och är det någonting som en tränare vars uppdrag är att en gång för alla göra någonting vettigt av Manchester United behöver sex omgångar in på jobbet så är det just de sakerna.