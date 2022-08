Kanske har Liverpool större problem just nu

En tidig krismatch med lika tydliga som otydliga besked. Manchester United kanske faktiskt kan spela fotboll, trots allt. Jadon Sancho är iskall med bollen i offensivt straffområde och det är 1-0, Marcus Rashford springer i djupet och det är 2-0. Det offras bakåt, leks framåt. Det är lite kul att dyka upp till match för första gången den här säsongen.

I förra veckan hade The Athletic en stor publicering om Manchester United och vad diverse fotbollskolleger, tränare, agenter, sportchefer och spelare egentligen tycker om klubben. Skildringar om allt från bemötandet på Old Trafford till hur klubben gör affärer målade en bild av en omodern klubb som inte hängt med in i framtiden, som snarare än att andas entusiasm och framgång andas likgiltighet och som folk har tappat respekt för i alla avseenden. Ingen är rädd för Manchester United längre, det var längesedan någon såg upp till klubben.

Kanske har Liverpool större problem

De senaste årens (för all del även den här sommarens) inkonsekvens i både tränar- och spelarrekryteringar har gjort många av de sportsliga bristerna tydliga för alla som på ett eller annat sätt följer klubben, och en person med lång erfarenhet av scouting och rekrytering säger följande till The Athletic:

”Fans och media gör misstaget att de tror att det är som att spela Football Manager: hitta en spelare som gör många mål, lägg ett bud, erbjud ett kontrakt, klart. Så är det inte, ingenting är så enkelt. Men… Jag förstår inte hur United får det att se så här svårt ut år efter år.”

Men mot Liverpool var det trots allt inte mycket som var särskilt svårt.

2-0 blev förvisso 2-1, men blev i slutänden Manchester Uniteds första seger den här säsongen samtidigt som Liverpool fortfarande står utan. Och även om ingen inbillar sig att den här segern innebär att alla problem som United har skaffat sig de senaste tio åren är borta så kanske problemen här och nu ändå kan verka lite större för Liverpool. För det är ingen som förväntar sig att de ska ha några problem alls.

Väldigt mycket att lösa på kort tid

Sadio Mané lämnade förvisso under sommaren, men hur stor förlust det än är så var det få som såg det som ett enormt problem. Det har skrikits efter en mittfältsförstärkning, men när den uteblivit är det ingen som omvärderat sin bild av hur välmående Liverpool är. Det de har gjort de senaste åren, truppen de har byggt, träffsäkerheten i värvningarna och den aldrig sinande energikällan Jürgen Klopp har bäddat för slutsatser om att de tillsammans med Manchester City är oslagbara. Man bara antar att de ska plöja sig genom ytterligare en säsong, sluta etta eller tvåa och fortsätta överglänsa alla andra i den här ligan.

Den typen av antaganden testas nu ganska rejält när försvaret inte alls ser särskilt självklart ut, när mittfältet går att springa igenom hur lätt som helst och när kreativiteten framåt svajar. När insatserna är bleka, när spelare skäller på varandra och när ingenting egentligen klickar. Att det finns en jobbig frånvarolista att peka på är en sak, men att Liverpool har hamnat i underläge i sju raka ligamatcher är en annan. Att de dessutom börjar få svårt att vända på de underlägena nu ytterligare en.

Efter tre matcher den här säsongen har man bara tagit två poäng, inte spelat en enda match som man på förhand ska förlora men inte heller varit förtjänta av fler poäng än man tagit när efterhandsanalysen görs. Det är fullt möjligt, kanske fortfarande logiskt att anta att Liverpool i slutänden kommer att slåss med Manchester City om den där titeln den här säsongen också. Men då ska väldigt många saker lösas på väldigt kort tid. Och samtidigt som det är svårt att inte tro på Liverpool är det också svårt att göra just det just nu.