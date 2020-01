Kan vara Milans första smarta beslut på länge

Både journalister och supportrar har samlats utanför Milanello dagen innan Milans ligamatch mot Udinese. De förstnämnda för att bli insläppta på Stefano Piolis presskonferens, de senare för att få en skymt av spelarna när de lämnar träningsanläggningen som ligger cirka fem mil nordväst om Milano.

Milan har vunnit två raka matcher, Zlatan Ibrahimović är tillbaka och solen skiner. I morgon är det dags att vinna igen när säsongen officiellt går in i andra halvlek.

Statistiken från första halvlek? 19 matcher, 25 poäng. En tiondeplats. Bara 18 gjorda mål.

Milan kommer att få kämpa hårt om det ska bli någon Europaplats, allra helst en av de fyra översta som innebär Champions League när säsongen är över.

Och det är trots allt det som alla pratar om och hoppas på nu, hur osannolikt det än låter.

***

Att Zlatan skulle komma in i Milan och göra skillnad var på förhand en no brainer. Vi har inte sett än hur många mål han gör, hur mycket han kommer klara av att spela och vad hans närvaro nu kommer att göra för skillnad sen. Men säkert är att Milan har fått in en ledare som de länge har saknat.

På presskonferensen inför matchen mot Udinese ägnar Pioli flera minuter åt att förklara på vilket sätt skillnaden märks av med Zlatan i laget kontra utan honom. Han pratar om professionalism i omklädningsrummet, ett engagemang ute på träningsplanen och en ökad intensitet framkallad av svenskens blotta närvaro.

Ingen bör vara förvånad över det heller. Det var förmodligen främst den effekten de ville åt med värvningen, snarare än 20 mål.

Milan har en av de yngsta trupperna i Serie A, full av spelare som saknar erfarenhet och rutin på högre nivå än den som Milan har befunnit sig på de senaste säsongerna. Och efter år av oseriösa tränarrekryteringar, stökiga spelarvärvningar och andra desperata försök att rädda sig själva kan det här visa sig vara Milans första riktigt smarta beslut på länge.

Att plocka in en spelare som kan motivera sina lagkamrater, som ser till att alla tränar lite hårdare och anstränger sig lite mer. Som kan bidra till att några av dem återfår tron på sin egen förmåga och därmed höjer laget.

***

Zlatan lämnar Milanello i baksätet på en svart minibuss. Supportrarna kastar in matchtröjor i bilen och får tillbaka dem signerade. De ropar åt honom att stanna i klubben nästa säsong också och chauffören gasar i väg i riktning mot Milano.

De allra flesta hoppas så klart på ännu mer än så till nästa säsong. Det rapporteras om en ny ägare och det skvallras löst om återkomsten av en vinnande tränare till sommaren. Saker som givetvis skulle bidra till bättre förutsättningar än de som råder i dag. Men det finns som bekant inget givet recept som botar den situation som Milan har försatt sig själva i.

Och det är inte alls säkert att de faktiskt är på väg någonstans överhuvudtaget. De senaste åren har perioder av ett par segrar på rad och glada miner ute på Milanello lurat precis allt och alla mer än en gång.

Men om det som Pioli säger om Zlatans intåg i truppen stämmer har Milan vunnit någonting redan där.

