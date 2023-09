Det är snart exakt två år sedan Alexander Isak gjorde mål i landslaget. Janne Andersson vill att han tar mer ansvar i de avgörande EM-kvalmatcherna den här hösten. Vad det betyder? Det kan vi nog räkna ut själva, säger anfallaren när han träffar media inför avresa till Estland. Önskemålet går hand i hand med prestationerna, och hans prestationer bedöms i första hand utifrån huruvida han gör mål eller inte. Oftare än sällan gör han inte det, men konstaterar lugnt och så där tryggt som Isak alltid gör, att om man fokuserar på laget i första hand så kommer det nog lossna för honom också.

Det finns ingen jättedramatik att måla upp mellan dem, men förbundskaptenen och hans främste anfallare tycks stå på varsin sida i en fråga som skulle kunna vara avgörande i EM-kvalet. Är det problematiskt?

Ungefär var hundrafemtionde minut, eller var hundraåttiosjunde. Det är så ofta Alexander Isak har gjort mål i Premier League och La Liga. Under tiden han spelat i de två ligorna har det blivit mål var trehundrafyrtiosjätte minut i landslaget. Vems fel är det att det inte sker oftare? Att han inte är mer avgörande? Kanske ingens, kanske allas.

Isak är en fruktansvärt bra fotbollsspelare. Smart, snabb, given på topp i ett aspirerande engelskt topplag med på många sätt större ambitioner än andra klubbar i ligan. Ända sedan de allsvenska derbymålen på 17-årsdagen har vi vetat om hur stor han kan bli, väntat på att han ska bli det för landslaget. Under perioder tänkt att det är nu det har lossnat, för att sedan få retirera och vänta lite till. Det allra enklaste är att landa i att det är ett av förbundskaptenens stora misslyckanden under sin tid. Att han inte fått ut mer av en spelare som Alexander Isak. Och det kan vara lika sant som att Alexander Isak inte är där i sin karriär än att han kan vara mer avgörande när matcherna är svåra. Att det inte är det som är eller ens kommer bli hans usp.

Under samma presskonferens som förbundskaptenen säger att han tycker att han kan kräva mer av Sveriges främste anfallare, en spelare som gjort 40 landskamper och 9 mål, förklarar han också en del i varför de inte fått ut mer av honom. De allra flesta spelarna följer sitt lags prestationer. Det finns ett fåtal spelare genom historien som gjort något annat. Som utöver att glänsa när alla andra gör det även har dragit sina lag genom tyngre lera. Maradona är en, Lionel Messi och Cristiano Ronaldo två andra. Zlatan Ibrahimovic ett svenskt exempel, resonerar förbundskaptenen. Men den typen av spelare, som avgör matcher på egen hand, som om inte alltid så väldigt ofta går att lita på, är få.

Det här laget har, med något eventuellt undantag, haft en nedåtgående prestationskurva de senaste två åren. Vilket är ett misslyckande i sig. Österrike och Belgien är en tuff lottning i ett EM-kval där bara två lag tar sig till mästerskapet i slutänden, men Sverige har än så länge inte kommit upp i en nivå som på riktigt givit dem en chans att ens utmana om de översta placeringarna i gruppen. Det har inte Alexander Isak heller, för han är helt enkelt inte den typen av spelare. Kan han bli det? Kanske. Borde det redan nu gå att åtminstone få ut mer av honom i landslaget oftare? Ja. Men just nu är det som att Janne Andersson frågar efter någonting som inte finns, och det är nog inte så man vinner ett omöjligt kval.