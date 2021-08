Innebär det slutet i United för Lindelöf?

Ny säsong, nya utmaningar. När Manchester United planerar att gå framåt finns det en stor risk att det innebär att Victor Lindelöf går bakåt. När han går in i sin femte säsong med klubben spelar det ingen roll att han under de här åren har blivit bättre, etablerat sig som en given startspelare och att kritiken mot honom har blivit både mildare och glesare.

Rekordbelopp för Harry Maguire räckte inte, och Lindelöf räcker uppenbarligen inte. Det har skrikits efter en ny mittbacksvärvning och en ny mittbacksvärvning har det blivit.

Innebär det slutet i United för svensken?

* * *

Efter att ha slutat trea och två i ligan de senaste säsongerna, tagit sig till semifinal och final i Europa League är det dags att ta nästa steg. Så Manchester United storsatsar. Värvningen av Jadon Sancho är ett tydligt tecken på det, den av Raphael Varane trots allt ett annat. Och när en av världens bästa mittbackar anländer gör han det inte för att spela bredvid Lindelöf, utan i stället för honom. Och det är trots allt inte helt orimligt.

För samtidigt som man kan tycka att den kritik som periodvis har riktats och fortfarande riktas mot Lindelöf har varit överdriven, ibland rentav obefogad, kan man också tycka att han och Maguire inte är ett mittbackspar som man vinner de stora titlarna med. Och eftersom United valde att göra den senare till kapten finns det inga frågetecken kring vem som ska spela med Varane så fort han är redo.

* * *

Om satsningen innebär att United faktiskt tar sig framåt är en fråga som vi kommer att börja få svar på under den kommande säsongen. Manchester City är fortfarande favoriter, Chelsea ser läskigt bra ut och Liverpool kommer att vara revanschsuget. Det är förmodligen inte världens enklaste säsong att göra någonting som sticker ut.

Och vad gäller Lindelöf är det klart att han inte ska, och inte kommer att kasta in handduken här. Varför skulle han? Han om någon vet hur små utrymmen det finns för misstag i den här klubben, hur snabbt kritiken kan komma, hur brutal den kan vara. Det är inte säkert att han fastnar på bänken bara för att han hamnar där en stund. I Manchester United kan han i princip vara tillbaka i startelvan lika snabbt som han hamnar utanför den.

Men om den här säsongen utvecklar sig så att spelminuterna blir färre och färre, tiden på planen oönskat kort, så kommer det börja bli läge att se sig om efter vad som finns utanför Manchester vad det lider.

Victor Lindelöf är 27 år gammal, etablerad i världens bästa fotbollsliga, ny (supergiven) kapten i landslaget, en profil i en av världens största fotbollsklubbar. Det gör att man frågar sig vad som skulle kunna vara ett nästa steg. Det finns inte särskilt många trappsteg upp härifrån, och han är för bra för att kliva nedåt.

