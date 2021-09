I stort sett ingen gör en särskilt bra match

En träningsmatch mot Uzbekistan är vad en träningsmatch mot Uzbekistan är. Svaren på vad Janne Anderssons ”nya” landslag ska vara finns snarare i VM-kvalmatcherna än här, där det snarare är individuella prestationer än tydliga spelmönster som eventuellt blir ihågkomna. Som när Robin Quaison slår in en boll som går via en försvarande spelare in i mål.

För samtidigt som frågan redan har börjat diskuteras på sina håll huruvida Zlatan Ibrahimovic får plats i det lag som vann mot Spanien häromdagen var det här mer än någonting annat en chans för samtliga spelare som finns i dagens trupp att visa att de har någonting att komma med. Som när Jesper Karlsson vrider och vänder för att sedan lägga in en boll till Isaac Kiese Thelin som sätter 2-0 efter en halvtimme.

* * *

Ken Sema skulle få en ny chans att sätta avtryck i landslagssammanhang, Jens Cajuste och Mattias Svanberg göra upp om en plats i det fall att Albin Ekdal inte är spelklar mot Grekland, och Kiese Thelin kom in från vänster efter EM-nobben och tog en startplats framför Jordan Larsson. Inte minst skulle Marcus Danielson försöka visa att det inte är givet med Filip Helander som mittbackspartner till Victor Lindelöf, och även om Kristoffer Nordfeldt inte kommer att kunna rå på Robin Olsen så länge han finns tillgänglig för förbundskaptenen har han efter många års otydlighet fått veta att han är klar tvåa i landslaget.

Men en träningsmatch mot Uzbekistan är som sagt vad en träningsmatch mot Uzbekistan är. Och helt plötsligt hade 90 minuter gått, hundra byten gjorts och Sverige vunnit med 2-1.

Men vad fick vi veta?

* * *

I både Jens Cajuste och Mattias Svanberg vet vi sedan innan att det finns både potential och backup på mitten, Martin Olsson funkar som alternativ på vänsterbacken, Mattias Johansson är en bra ersättare till höger och offensivt finns ett gäng spelare som inte ska skämmas om de får speltid även i de riktiga matcherna. Men särskilt mycket till övertalning om att någon skulle vara någonting annat än just ett alternativ blev det inte på Friends arena den här eftermiddagen.

Det har så klart delvis med omständigheterna att göra, och det ser nästan alltid likadant ut under den här typen av tillställningar som mer känns som mysiga familjedagar än seriösa fotbollsmatcher. När hela elvan är nykomponerad och matchen egentligen bara spelas för att tillfredsställa någon överenskommen deal att det ska spelas tre matcher per samling. Det slutar med att alla vill visa upp sig snarare än göra en bra match, vilket resulterar i att i stort sett ingen gör en särskilt bra match eftersom det är svårt att vara sitt absolut bästa när förutsättningarna inte är det.

Dessutom finns det inte särskilt många frågetecken kring Janne Andersons landslag just nu heller. De flesta spörsmålen fick sina svar tidigare i veckan, och det är nog ingen som föreställer sig att startelvan från då inte skulle vara densamma på onsdag förutsatt att alla är friska. Men nu är den här matchen, som tvunget skulle spelas, avklarad. Ingenting har förändrats, och Sverige kan återgå till att fokusera på vad som är viktigt. Resan mot VM 2022.