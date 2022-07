Biljetterna försvann i väg, pendeltågen ut till Solna var fulla redan timmar innan matchen. John Guidetti sträckte upp handen i en vinkning och sänkte huvudet när publiken jublade åt hans namn som ropades ut i högtalarna vid lineup.

Man hade lätt kunnat tro att den här matchen inte handlade om någonting annat än honom, och på sätt och vis var det väl på det sättet som hela tillställningen var uppbyggd. Men i grund och botten var det här en match som AIK, alldeles oaktat vem som fanns på planen eller inte, behövde vinna. Tre allsvenska matcher efter uppehållet, inte en enda seger, tveksamt spel. En intensiv längtan tillbaka till den korta tid då Jordan Larsson fanns med i truppen och en guldstrid som den här tiden på året börjar närma sig att ta form.

Då blev det här precis den matchen man hade kunnat tänka sig att den skulle bli.

■■■

Kalmar är ett ostressat fotbollslag. De trivs som bekant med bollen, behåller den gärna inom laget och rinner plötsligt igenom utan att motståndarna ens riktigt hinner reagera på hur det går till. De kom hit med 21 poäng efter 13 spelade matcher, släpper in relativt få mål och vet att de inte behöver bekymra sig om en bottenstrid. De är fullt medvetna om att de kan ge sig in i kampen om att sluta topp sex. Så Simon Skrabb testar ett distansskott som smiter en liten bit utanför Kristoffer Nordfeldts vänstra stolpe i brist på andra händelser att skriva hem om när den första halvleken närmar sig sitt slut på Friends arena.

AIK beter sig inte heller särskilt stressat, men vet rimligtvis att det börjar bli dags att få fart på saker och ting halvvägs in i juli med ett Europaspel som väntar runt hörnet. Så Erick Otieno slår in en boll från sin vänsterkant, och först efter att den gått förbi ett stillastående försvar och tre egna spelare missat den befinner sig Mikael Lustig på rätt plats och placerar in 1-0.

Att Kalmar vill hålla i bollen passar trots allt AIK ganska bra, att hemmalaget fick med sig ledningen precis innan paus var bland det mest välbehövliga man sett. Sen hände inte så mycket mer, och för all del, AIK behövde inte mer.

■■■

När den andra halvleken inleds gör den det med någonting som i alla fall liknar fart, i stället för det såseri till tempo som den första bjöd på. Med ett distansskott och på en hörna gör AIK konstruktiva försök att utöka sin ledning. Sedan sjunker matchen tillbaka in sin gamla form och John Guidetti byts ut efter 65 minuter.

Han står för en i sammanhanget ganska positiv debut, även om det i slutänden inte blev särskilt mycket med något. Han gör det man kan förvänta sig av en spelare som inte på något sätt varit i tillräcklig form för att kliva in och dominera omgående. Han rör sig i rätt ytor, vinner några bollar, sätter ett par smidiga passningar och testar skott. En av de stora frågorna kring honom har varit om AIK ens har värvat en bra spelare, och det här gav ändå signaler om att svaret på att den frågan är ja. Men det är inte det som den här matchen i slutänden handlar om.

Trots att det oerhört låga tempot kan analyseras ner till ett potentiellt problem och att saknaden efter Jordan Larsson inte direkt minskade i dag. Och trots att Kalmar till slut hittar sina ribbskott och Kristoffer Nordfeldt får sträcka ut ordentligt åt flera olika håll för att undvika poängtapp handlar den till slut om det som den tilltänkta huvudpersonen själv försökte övertala allt och alla om redan på förhand.

AIK behövde tre poäng, de fick tre poäng.