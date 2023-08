Det var en fin svensk Premier League-premiärhelg redan en stund efter lunch på lördagen. När Anthony Elanga blev inbytt mot Arsenal och bara behövde två minuter på sig att inkassera sin första assist i sin nya klubb. Men när Newcastle tog emot Aston Villa fram mot kvällen och Alexander Isak fick förtroende centralt blev den på något sätt fulländad utan att ens hälften av dem spelat än.

Newcastles stora värvning den här sommaren, Sandro Tonali, som alla varit överens om behöver tid på sig för att anpassa sig till Premier League, hänger med in i straffområdet och gör mål innan han är delaktig i en frisparksvariant som resulterar i ett till. Däremellan hinner Villa kvittera och det har bara gått en kvart av mötet mellan två lag som har fina fjolårssäsonger att bygga vidare på, som har gjort smarta transferfönster och som just nu är med och erbjuder det lilla hopp som finns om att big six återigen ska behöva sprida ut sig över tabellens övre halva.

Newcastle vinner matchen stort, men den som vann allra mest kanske var Alexander Isak.

Eddie Howes lag har en helt annan uppgift framför sig den här säsongen jämfört med fjolåret, då de relativt oväntat slutade topp fyra och stundtals spelade ligans bästa fotboll. I år ska de både slåss i Champions League och om Champions League, med förväntningar på sina axlar. De kommer att behöva använda sin trupp smart, rotera och balansera. När Isak byts ut mot Callum Wilson, sin främsta konkurrent om platsen centralt i Newcastles anfall, har han stått för en majestätisk premiär, gjort två mål och lär ha intagit pole position i frågan om vem som ska leda den där offensiven i år.

Återigen, i ett lag som ska spela i Champions League och slåss om Champions League, i Premier League. Det väcker både känslor och frågor.

Precis som det är att sparka in en öppen dörr att tycka att en svensk mittfältare som skriver på för Napoli också bör ha en given plats i ett svenskt landslag, lika enkelt är det att direkt skrika om att vi har en svensk förbundskapten som gång på gång misslyckas med att få ut i närheten av Isaks fulla kapacitet. Det kan finnas poänger i det samtidigt som det inte är så svart och vitt när det kommer till landslagsfotboll. Och för allt vad slutet på Janne Anderssons tid i det svenska landslaget närmar sig med stormsteg finns det också frågetecken för spelarna bakom de allra främsta i det.

Men det man alldeles oavsett har svårt att komma ifrån är att Alexander Isak tycks så här långt ha gjort allt rätt i sin karriär. Det var inte fel att flytta till Dortmund som tonåring, även om avtrycket i Bundesliga uteblev. Efter showen i Nederländerna var det smart att ta steget till La Liga där han fick både tid och utrymme för såväl succésäsonger som tyngre perioder. Därefter var han, bevisligen, redo för världens bästa liga och fortsätter gång på gång visa att det finns en potentiell världsklassanfallare i den där kroppen.

Och det börjar bli frustrerande att ha den samlade bilden framför sig, samtidigt som man fortfarande väntar på att samma spelare ska vara den spelaren i sitt landslag.

