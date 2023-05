Hela hans fotbollsexistens går ut på att normalisera det bisarra. 

Det är alltid svårt att jämföra spelare från olika epoker, spelare med olika egenskaper och spelare som givet lagtillhörighet och annat har haft olika förutsättningar. Det är därför inte helt okomplicerat att säga att Erling Haaland är den bäste Premier League-debutanden någonsin, men det känns rätt att säga det ändå. För jag tror inte att vi någonsin har sett något liknande.

Manchester City har haft fantastiska spelare genom åren, har fantastiska spelare i truppen, men ingen av dem är eller har någonsin varit som Erling Haaland. Han föddes för bara några år sedan och har ägnat sin första säsong i världens bästa liga åt att slå målrekord som om det vore ingenting, sett ut som att han inte gjort annat än att spela här.

”Just act like you belong” sa en kollega till mig när jag bevakade min första Champions Legaue-final och kände mig vilsen i det för mig enorma sammanhanget.

Erling Haaland har inte bara agerat som om han hör hemma i Premier League, han har manifesterat att han äger den.

***

Det har varit på gång i flera år, det här. Erling Haaland är en speciell spelare, en speciell karaktär, i hundra procent harmoni med sin samtid. Om spelare som Lionel Messi och Neymar har använt sin spelstil och uppenbarelse på planen till att berätta historien om en svunnen tid, då fotboll var lekfullt och spontant snarare än affärsdrivet och hundra procent effektiviserat, är Haaland den som på allra bästa sätt beskriver vad fotbollen är i dag.

Ända sedan han kom fram, under åren i Dortmund, med sättet han rör sig, för sig, med varje mål i Champions League har det funnits någonting mekaniskt över den här killen. Som om han framställts i ett labb och inte riktigt blivit hundra procent mänsklig, men hundra procent fotbollsspelare. Han är optimerad. Kul kuriosa som att han äter hjärta och lever (inte supercrazy egentligen om vi ska vara helt ärliga), bär specialglasögon som ska hjälpa till med sömnen och filtrerar sitt i allra högsta grad rena dricksvatten går att avfärda som trams men förstärker bilden.

Hela hans fotbollsexistens går ut på att normalisera det bisarra.

Och han lyckas ganska bra.

***

Vid tidpunkten för värvningen luftades det frågetecken kring om han verkligen var en Pep-spelare och skulle passa in i Citys sätt att spela. Men så vällde målen in, hattricken avlöste varandra. Några veckor av att inte göra mål i varenda match, och bara göra ett i de matcher han gjorde något framkallade att det vreds och vändes på om han verkligen var den perfekta anfallaren för det här laget, och hur han skulle kunna passa in bättre.

Det är inga konstigheter i sig, det är sånt som diskuteras ganska ofta. Men när man inser att diskussionen den gången rörde en kille som levt i 22 år och då hade gjort ungefär lika många mål på lika många Premier League-matcher förstår man vad det är för säsong han har stått för. Och vad som komma skall. För ju längre säsongen har gått, desto bättre har allt blivit. Lagkamraterna har delvis anpassat sig efter honom, han har på alla sätt tagit till sig Guardiolas idéer och blivit ännu bättre på allt.

Erling Haaland kom till Manchester City som en av världens bästa målskyttar, efter en säsong i klubben har han utvecklats till en av världens bästa spelare.

Vi har förmodligen bara sett början.

