Går inte att överdriva hur viktigt det här är

Det finns ett antal tränare där ute just nu som når framgångar med sitt lag och har Pep Guardiola att tacka för mycket. En av dem är Vincent Kompany, som lett Burnley genom en spel- och identitetsmässig revolution hela vägen upp till Premier League. En annan är Erik ten Hag som mer eller mindre fastslaget är tränaren som är på väg att få ordning på Manchester United en gång för alla. Utanför England är Xavi nära att vinna Barcelonas första ligatitel sedan 2019.

Den kanske mest påtagliga, och mest frekvent belysta, står på motståndarsidan i en potentiellt titelavgörande match när Manchester City tar emot Arsenal i kväll.

Precis som de tidigare nämnda tränarna kommer Mikel Arteta aldrig säga att allt han är i dag är tack vare Guardiola, och det borde ingen annan göra heller. Det vore orättvist och nästan lite omyndigförklarande. Men man kommer inte ifrån de gemensamma beröringspunkterna mellan ligaledaren och den alltmer sannolika titelvinnaren. Och de ger ännu mer nerv till kvällens drabbning än vad den redan har.

Hittills den här säsongen har Arteta gjort allt han kan för att få lyfta den pokal som på förhand varje säsong är Guardiolas. Spelmässigt har han tålmodigt och metodiskt jobbat sig fram till den här säsongens prestationer och resultat i flera år. I somras identifierade han att han behövde vinnare i truppen, och plockade in både Gabriel Jesus och Oleksandr Zinchenko. Ingen av dem var given i Manchester City förra året, men på sina sätt bidragande till den ligatitel som de vann då. Att de köpen var med och möjliggjorde Citys köp av världens bästa anfallare såg där och då ut att vara ett ganska osmart drag, men har under säsongen visat sig vara deras bästa chans att vara med och utmana.

För man kan utan att skämmas argumentera för att Arsenal inte hade varit i den position som de är nu om det inte vore för dem. Och Manchester City hade med ganska stor sannolikhet klarat sig bra även utan Haaland.

Men de senaste veckorna har det som under långa stunder den här säsongen sett självklart ut börjat att inte göra det. Arsenal har tre raka kryss, två av dem efter tappade ledningar, ett av dem efter en otrolig upphämtning. Samtidigt har Manchester City helt och hållet slutat tappa poäng sedan två månader tillbaka. Fempoängsglappet mellan lagen är inte så sannolikt ett fempoängsglapp längre när man inom några veckor har spelat lika många matcher. Därför går det inte att överdriva vikten av att vinna den här matchen för Arsenal.

Bollen ska vara din vän, ytterbackarna får gärna inverteras och bli mittfältare, ytterforwards kan bli centrala. Förlorar du din vän tar du tillbaka den så snabbt du bara kan, och tålamod är livsviktigt. Även om inte alla tidigare nämnda tränares lag spelar på precis samma sätt så finns det tydliga likheter mellan dem.

– Vi har alla haft många bra tränare, men man måste placera Pep i en helt egen kategori, sa Kompany nyligen när han fick frågor på ämnet.

När ten Hag och Arteta, som båda har gått Guardiola-skolan genom att jobba nära honom och som båda har möjlighet att få se sitt lag lyfta troféer framför näsan på honom den här säsongen, har ombetts förklara på vilket sätt det har format deras yrkesperson och fotbollsfilosofi att verka i hans värld har det låtit likadant. Alla är de ledare och tränare på sitt eget sätt, men ingen är det utan tydliga inslag av Pep.

FA-cupen avgörs i början av juni, ligan avgörs potentiellt i kväll. Är det Pep Guardiola mot världen, eller Pep Guardiolas egen värld mot honom?