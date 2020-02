Framstår som en klubb på väg att implodera

Vad som händer i Barcelona, undrar ni?

Ernesto Valverde fick nyligen sparken och Eric Abidal gick ut och sa att några av spelarna inte jobbade tillräckligt hårt under den förre tränaren. Lionel Messi var inte sen med att gå till motattack och därefter uppgavs Abidal hänga löst som klubbens sportchef.

Och så har vi det här med företaget som ska ha fått betalt av klubben för att smutskasta flera klubbikoner med målet att gynna och skydda den inte så väldigt omtyckta presidenten Josep Maria Bartomeu.

Just det. Messis kontrakt går ut snart också.

Lugnt och skönt inför åttondelsfinalen mot Napoli med andra ord.

***

Med förluster i både cupen och supercupen är ligan och Champions League de två titlarna som Barcelona har kvar att vinna den här säsongen. Minst en av dem måste de ta.

De dominerar både bollinnehavet och chanserna under den första halvleken på San Paolo, men med en halvtimme spelad ställer Napoli om och Dries Mertens får bollen strax utanför straffområdet. Han drar i väg ett kanonskott och det är 1-0 till hemmalaget.

Att komma in mitt under säsong och göra underverk med ett Barcelona som hade tappat ganska mycket av sin tro och till viss del sin identitet under Valverde är inte enkelt, men Quique Setien har inte på något sätt en dålig trupp att jobba med och därför hyfsade förutsättningar trots allt.

Drygt tio minuter in i den andra halvleken har Antoine Griezmann gjort 1-1 och kryss på bortaplan i det första av två möten är inte ett dåligt resultat för Barcelona. Statistiken talar nämligen för att de går vidare i Champions League när de får avsluta dubbelmötet på hemmaplan.

Så resultat- och tabellmässigt ser det mesta ändå ut ungefär som det ska för Barcelona.

***

Om Barcelona inte vinner en titel i år blir det första gången sedan säsongen 07/08 som man går helt titellöst. Och om Lionel Messi inte skriver på en kontraktsförlängning relativt snart har Bartomeu problem på riktigt för den som inte tycker att han redan har det.

Inget av de scenarierna är särskilt troliga, men rädslan för dem knyter ändå i mångt och mycket ihop det kaos som Barcelona just nu är.

Att Valverde var den första tränaren på 17 år som fick gå mitt under säsong hade mest troligt att göra med att man ville optimera sina chanser att vinna titlar i år.

Och situationen med Messi tros vara en av anledningarna till den attack som klubben anklagas för att ha sanktionerat. Att förlängningen drar ut på tiden reflekterar dåligt på presidentskapet som Bartomeu står för, detsamma gör det faktum att många av klubbens före detta storspelare står på hans konkurrents sida i nästa presidentval (därav attackerna även på dem).

Därför är det enkelt att spekulera i att man har velat sätta press på Messi att skriva på ett nytt kontrakt, så att Bartomeu i sin tur blir presidenten som fick världens bästa spelare att förlänga sitt kontrakt ytterligare en gång. Och ännu viktigare, att han slipper bli presidenten som förlorade honom.

Oavsett vad som är sant och inte ger Messi ett tydligt sken av att inte vara särskilt imponerad av klubbens dementier, och allt sammantaget framstår Barcelona allt mer som en klubb som sakta men säkert är på väg att implodera.

Tur då att de i alla fall fortfarande får resultat med sig.