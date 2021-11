De slarvade bort det fullständigt

Fyra timmars flyg och några tidszoner bort från nationalarenan, där Sverige länge har varit så starka, i den georgiska semesterorten Batumi (eller ”Svarta havets Las Vegas” om man så vill) landade landslaget under onsdagen till ett tungt regn. Men efter ett par kläm och känn på mattan och ett dygn senare var hotet om det ösregn som skulle rubba matchplanen borta, kvar fanns bara en match att vinna till vilket pris som helst. Med allt i egna händer inför den rafflande VM-kvalavslutningen fanns ingenting annat än tre poäng här i kväll. Ändå blev det inte det.

* * *

Minns ni den där krampaktiga, ganska dåliga svenska insatsen mot Georgien i mars? Det var ungefär så det såg ut inledningsvis här också. Det tog sex minuter innan Sverige ens slog tre passningar inom laget, och så fort man lyckades förflytta sig själva och bollen framåt efter det stod man offside. Georgien slår en felpass, Zlatan tar bollen och lägger den på Emil Forsberg som skjuter, målvakten räddar, Viktor Claesson på returen, försvarande spelare står i vägen. Man spelar upp sig efter en kvart, 140 tappra svenska supportrar på plats sjunger ”in med bollen i mål” i nästan en hel halvlek men spelarna på planen har lång ifrån absolut gehör.

Zlatan nickar rakt på målvakten eller över mål när han inte är offside, ytterligare dubbelchans kommer efter en hörna men det är fortfarande 0-0 när georgier står i vägen som aldrig förr, Alexander Isak skjuter alldeles för löst när han kommer fri med målvakten. Det saknas inte chanser, och Sverige spelar ganska bra mot slutet av den andra halvleken, men det fattas både skärpa och lite tur. Skulle det inte bli mer än så här av en kväll som hade potential att bli så otroligt mycket?

Lugn bara, den skulle bli värre.

* * *

Efter paus fortsätter Sverige på samma spår som i första halvlek. Forsberg lägger en perfekt boll på Zlatan som serverar bollen på ett silverfat till Claesson som lyckas missa. Zlatan skjuter rakt på försvarande spelare i stället för mot mål. Sedan händer det som inte får hända. Georgien får en frispark, det kladdas framför Robin Olsen, alla tappar bort sig och det är 1-0 på Batumi Stadium.

Två mål från ett perfekt resultat, två mål från att kanske kunna bli VM-klart sent in i den georgiska natten. En halvtimme från att behöva förbereda sig på ruggig söndagsångest om några dagar. Tjugo minuter kvar, Zlatan ramlar i stället för att få med sig bollen och skjuta. En kvart, Robin Olsen tvingas till en enhandsräddning. Den georgiska glädjen stiger, den svenska ångesten letar sig in under skinnet. Tolv minuter, 2-0 Georgien. Slutsignal, totalt mörker.

Ingen sa att det skulle bli enkelt, men man kommer inte ifrån att Sverige hade allt i sina egna händer och potentiellt slarvade bort det fullständigt. Om några timmar vet vi hur Spanien svarar på det, och sedan är det med stor sannolikhet ingenting annat än tre poäng som gäller i Sevilla. Det, är ett mardrömsuppdrag.

Forsberg: ”En fantastisk tillgång”