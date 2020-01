Alla har hittat självförtroendet igen, majoriteten av de offensiva spelarna har börjat prestera från ingenstans och allt är tack vare Zlatan Ibrahimovics återkomst.

Han är en slags nationens frälsare, om nationen heter AC Milan vill säga.

Men bara för att Milan har gjort åtta mål och inte förlorat på de fyra senaste matcherna så betyder det inte att precis allt är frid och fröjd.

Sedan Zlatan satte sin fot på Milanello igen har fler än en lagkamrat på ett eller annat sätt visat tacksamhet för det som svensken bidrar med i truppen. Ante Rebic, som gjorde två mål i 3-2-segern mot Udinese förra veckan pratade om det i den mixade zonen efter den matchen, Rafael Leao har målats upp som Zlatans skyddsling nummer ett och Hakan Calhanoglu har pratat med tyska Bild om ämnet.

Att Ibra är viktig för det här laget är alltså ingenting som överhuvudtaget behöver diskuteras. Det syns på planen och det hörs både bland spelarna och från tränaren. Men i somliga fall kanske det är någonting ytterligare - eller helt annat som behövs.

Suso har stått för kreativitet

För på 17 framträdanden den här säsongen har det blivit ett mål och två assist för Suso. På 41 i fjol noterades han för åtta mål och nio assist.

Han har egentligen aldrig haft bättre statistik än så för Milan, men statistiken är inte allt.

I spelet har Suso sedan han kom från Liverpool 2015 varit en av de Milanspelarna som man sett mest potential i och som klubben har trott på för framtiden. Han har stått för kreativitet och gjort det till sitt signum att han viker in från höger och slår in bollar med vänstern. Den senaste tiden har han i stället varit en av ligans mest lättlästa spelare och hans prestationer har inte varit tillräckligt bra.

I takt med att Milan kollektivt har blivit allt sämre och att olika tränare har haft olika spelfilosofier har spanjoren som relativt nyligen ansågs vara en av Milans viktigaste spelare totalt tappat formen. Han misslyckas med dribblingar, han blir av med bollen och lyckas inte vinna tillbaka den. Och ingenting tyder på att han är på väg att hitta rätt igen.

Den som vill kan så klart hoppas på att även han så småningom ska påverkas positivt av Zlatans intåg, men det är ingenting man ska ta för givet.

Buades ut av sina egna fans

På Milanello dagen innan match stannar majoriteten av Milanspelarna sina bilar för att interagera kort med fansen när de kommit ut genom grindarna efter träningen. Suso gasar i stället i väg.

Och det är inte svårt att förstå varför.

När Suso byts in i cupmatchen mot SPAL buas han ut av sina egna fans, när hans namn ropas ut i högtalarna inför hemmamatchen mot Udinese låter det likadant. Han har bara gjort 27 minuter under de tre senaste matcherna och just nu är det svårt att se varför han skulle få mer än så de kommande veckorna.

Samu Castillejo har klivit in i hans ställe och på Stefano Pioli låter det som att det är ett val han kommer att fortsätta göra just nu.

Knivigt för Suso, men vem vet. Det är möjligt att han snart får chansen igen, och eventuellt hittar han formen under våren. Eller så fortsätter han att stå utanför startelvan, och då kanske det bästa för honom trots allt är att agera enligt ihärdiga rykten och byta klubb innan januari är slut.

LÄS MER: Starka reaktioner efter nya bilderna på Zlatan