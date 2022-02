Elangas förtjänst att de inte är på väg ur

Manchester United är en klubb och ett lag som ingen riktigt vet var de är på väg numera. De är sedan länge sargade, med en spretig trupp byggd för bara Gud vet hur många olika tränare och filosofier det varit de senaste åren. När de efter alldeles för många om och men bestämde sig för att låta Ole-Gunnar Solskjaer gå i höstas hade de ingen lösning klar, och när lösningen väl kom var den högst tillfällig två gånger om. Först i form av först Michael Carrick och sedan Ralf Rangnick.

Vad som är planen i sommar när de återigen väntas byta tränare? Inte ens Gud vet, får man anta. Tur att de har Anthony Elanga i alla fall.

■■■

När två lag som båda har det tufft möts i sådana här matcher blir det oundvikligen så att för det ena laget kommer det sluta med att allt bli ytterligare lite jobbigare, och för det andra kan saker och ting kännas lite lättare för en stund. Kanske en ganska lång stund, om man gör det tillräckligt bra. För när Atlético Madrid och Manchester United ställer upp för det första av två möten om en plats i Champions Leagues kvartsfinaler finns det en reell risk att inget av lagen ens är med i turneringen nästa år.

Atlético har tappat den defensiva stabilitet som alltid har varit deras signum under Diego Simeone, och släpper jämförelsevis in mål som om det inte fanns någon morgondag. De ligger femma i ligan, bakom Barcelona som har en match mindre spelad och någonting som börjar se spännande ut på gång på fjärdeplatsen. United ockuperar för tillfället just fjärdeplatsen i Premier League, men är långt ifrån det enda laget i ligan som har chans på och kommer att försöka slåss in i det sista för den.

Vi pratar alltså om två klubbar som det är avancemanget är väldigt viktigt för.

Och matchen var inte mer än sju minuter gammal när Renan Lodi hittade Joao Félix med ett skarpt inlägg och det var 1-0 till hemmalaget. Den var 45 minuter gammal när det började kännas som att ingen i bortalaget ens skulle komma nära att svara på det, och den var 75 minuter gammal när räddningen byttes in.

■■■

I helgen tappade United en 2-0-ledning till 2-2 mot Leeds. Sedan hoppade Anthony Elanga in, gjorde ett 4-2-mål och försäkrade sitt lag om att de skulle få med sig alla tre poäng mot ärkerivalen. I dag fick han först se dem stå för en icke-insats för att sedan hoppa in och lösa likaläge inför returen på Old Trafford om några veckor.

Och hur otroligt det än känns att Manchester United just nu har en 19-årig svensk att tacka för ganska mycket, så får de ändå göra det. Just nu är det hans förtjänst att de inte nödvändigtvis är på väg ur Champions League i alla fall.

